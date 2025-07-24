https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/almanyada-41-yil-once-islenen-cinayetle-ilgili-kirmizi-bultenle-araniyordu-hatayda-yakalandi-1098102020.html

Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranıyordu: Hatay'da yakalandı

Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranıyordu: Hatay'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayete ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T08:20+0300

2025-07-24T08:20+0300

2025-07-24T08:20+0300

türki̇ye

interpol

hatay

emniyet genel müdürlüğü (egm)

almanya

kırmızı bülten

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098104033_0:184:360:387_1920x0_80_0_0_43c54e0acf153f70c5b2d9ed2b6311c8.jpg

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.N.G'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/hablemitoglu-davasinda-istenen-cezalar-belirlendi-6-saniga-tasarlayarak-kasten-oldurme-sucundan-1098100936.html

türki̇ye

hatay

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

interpol, hatay, emniyet genel müdürlüğü (egm), almanya, kırmızı bülten