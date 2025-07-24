https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/almanyada-41-yil-once-islenen-cinayetle-ilgili-kirmizi-bultenle-araniyordu-hatayda-yakalandi-1098102020.html
Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayete ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T08:20+0300
2025-07-24T08:20+0300
2025-07-24T08:20+0300
türki̇ye
interpol
hatay
emniyet genel müdürlüğü (egm)
almanya
kırmızı bülten
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.N.G'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/hablemitoglu-davasinda-istenen-cezalar-belirlendi-6-saniga-tasarlayarak-kasten-oldurme-sucundan-1098100936.html
türki̇ye
hatay
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interpol, hatay, emniyet genel müdürlüğü (egm), almanya, kırmızı bülten
interpol, hatay, emniyet genel müdürlüğü (egm), almanya, kırmızı bülten
Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayete ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.
Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.
N.G'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.
Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.