https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/6-tonluk-filin-altinda-kaldi-safari-tesisi-sahibi-hayatini-kaybetti-1098124640.html

6 tonluk filin altında kaldı: Safari tesisi sahibi hayatını kaybetti

6 tonluk filin altında kaldı: Safari tesisi sahibi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Afrika’nın Batı Cape bölgesinde bulunan Gondwana adlı özel yaban hayatı rezervinin ortak sahibi ve CEO’su FC Conradie, bir filin saldırısına uğrayarak... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T22:23+0300

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saldırı girişimi

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hayvan hakları

hayvan yasası

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Güney Afrika’da safari tesisi sahibi FC Conradie, 6 ton ağırlığındaki filin altında ezilerek öldü.Olay, 22 Temmuz Salı sabahı saat 08.00 sularında meydana geldi. Acil servis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Conradie’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 39 yaşındaki Conradie’nin ölümünün ardından rezerv yetkilileri 'derin üzüntü ve şok içinde olduklarını' belirten bir açıklama yaptı.Açıklamada, üç çocuk babası Conradie'nin yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda doğa koruma çalışmalarına tutkuyla bağlı, vizyon sahibi bir insan olduğu vurgulandı. Aynı rezervde geçen yıl da bir rehberin fil saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzmanlar, vahşi hayvanlarla yakın çalışmanın doğasında ciddi riskler bulunduğu uyarısında bulundu.

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Sputnik Türkiye

safari, fil, fil dişi, yavru fil, saldırı, saldırı girişimi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti