Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/6-tonluk-filin-altinda-kaldi-safari-tesisi-sahibi-hayatini-kaybetti-1098124640.html
6 tonluk filin altında kaldı: Safari tesisi sahibi hayatını kaybetti
6 tonluk filin altında kaldı: Safari tesisi sahibi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Afrika’nın Batı Cape bölgesinde bulunan Gondwana adlı özel yaban hayatı rezervinin ortak sahibi ve CEO’su FC Conradie, bir filin saldırısına uğrayarak... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T22:23+0300
2025-07-24T22:23+0300
dünya
safari
fil
fil dişi
yavru fil
saldırı
saldırı girişimi
hayvan
hayvan hakları
hayvan yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096091950_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7b9a9b1906d42a8df0f063b550ecf91f.jpg
Güney Afrika’da safari tesisi sahibi FC Conradie, 6 ton ağırlığındaki filin altında ezilerek öldü.Olay, 22 Temmuz Salı sabahı saat 08.00 sularında meydana geldi. Acil servis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Conradie’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 39 yaşındaki Conradie’nin ölümünün ardından rezerv yetkilileri 'derin üzüntü ve şok içinde olduklarını' belirten bir açıklama yaptı.Açıklamada, üç çocuk babası Conradie'nin yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda doğa koruma çalışmalarına tutkuyla bağlı, vizyon sahibi bir insan olduğu vurgulandı. Aynı rezervde geçen yıl da bir rehberin fil saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzmanlar, vahşi hayvanlarla yakın çalışmanın doğasında ciddi riskler bulunduğu uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/hindistanda-kalabaliga-saldiran-fil-dehset-sacti-en-az-17-kisi-yaralandi-1092468670.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096091950_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b2e31604587e333345fd8455e4676f9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
safari, fil, fil dişi, yavru fil, saldırı, saldırı girişimi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti
safari, fil, fil dişi, yavru fil, saldırı, saldırı girişimi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti

6 tonluk filin altında kaldı: Safari tesisi sahibi hayatını kaybetti

22:23 24.07.2025
© AA / Gerald AndersonKenya'daki Maasai Mara doğal yaşam alanı
Kenya'daki Maasai Mara doğal yaşam alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Gerald Anderson
Abone ol
Güney Afrika’nın Batı Cape bölgesinde bulunan Gondwana adlı özel yaban hayatı rezervinin ortak sahibi ve CEO’su FC Conradie, bir filin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Güney Afrika’da safari tesisi sahibi FC Conradie, 6 ton ağırlığındaki filin altında ezilerek öldü.
Olay, 22 Temmuz Salı sabahı saat 08.00 sularında meydana geldi. Acil servis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Conradie’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 39 yaşındaki Conradie’nin ölümünün ardından rezerv yetkilileri 'derin üzüntü ve şok içinde olduklarını' belirten bir açıklama yaptı.
Açıklamada, üç çocuk babası Conradie'nin yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda doğa koruma çalışmalarına tutkuyla bağlı, vizyon sahibi bir insan olduğu vurgulandı.
Aynı rezervde geçen yıl da bir rehberin fil saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzmanlar, vahşi hayvanlarla yakın çalışmanın doğasında ciddi riskler bulunduğu uyarısında bulundu.
Fil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
DÜNYA
Hindistan’da kalabalığa saldıran fil dehşet saçtı: En az 17 kişi yaralandı
8 Ocak, 18:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала