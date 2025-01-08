https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/hindistanda-kalabaliga-saldiran-fil-dehset-sacti-en-az-17-kisi-yaralandi-1092468670.html
Hindistan’da kalabalığa saldıran fil dehşet saçtı: En az 17 kişi yaralandı
Hindistan’da kalabalığa saldıran fil dehşet saçtı: En az 17 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Kerala eyaletinde dini bir festival sırasında öfkeli bir filin insanlara saldırması sonucu biri ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T18:28+0300
2025-01-08T18:28+0300
2025-01-08T18:28+0300
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NDTV’nin haberine göre, Hindistan’ın güneybatısındaki Kerala eyaletinin Malappuram bölgesinde düzenlenen bir dini festival sırasında kullanılan fillerden biri aniden insanlara saldırdı, saldırıda biri ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.Olay, gösteriye katılan 5 filden birinin heyecanlanıp kalabalığa saldırmasıyla meydana geldi. İlgili videolarda filin bir adamı hortumuyla bacağından yakalayıp savurduğu ve ardından yere fırlattığı görülüyor.İnsanlar panik içinde güvenli bir yere kaçmaya çalışırken izdiham oluştu, o sırada birçok kişi yaralandı. Filin doğrudan saldırısına maruz kalıp ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi.Olaydan sonra birkaç bölge zincir kullanarak fili sakinleştirmeye çalıştı, ancak öfkeli hayvan 2 saat sonra sakinleşebildi.Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken polis, festival organizatörlerinin dini törenlerde fil kullanmak için gerekli izinleri aldıklarını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/taylandda-selde-mahsur-kalan-100-fil-kurtarildi-1088859577.html
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asya & pasifik, hindistan, kerala, fil, saldırı, malappuram, ndtv, yaralı, ağır yaralı
asya & pasifik, hindistan, kerala, fil, saldırı, malappuram, ndtv, yaralı, ağır yaralı
Hindistan’da kalabalığa saldıran fil dehşet saçtı: En az 17 kişi yaralandı
Hindistan’ın Kerala eyaletinde dini bir festival sırasında öfkeli bir filin insanlara saldırması sonucu biri ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.
NDTV’nin haberine göre, Hindistan’ın güneybatısındaki Kerala eyaletinin Malappuram bölgesinde düzenlenen bir dini festival sırasında kullanılan fillerden biri aniden insanlara saldırdı, saldırıda biri ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.
Olay, gösteriye katılan 5 filden birinin heyecanlanıp kalabalığa saldırmasıyla meydana geldi. İlgili videolarda filin bir adamı hortumuyla bacağından yakalayıp savurduğu ve ardından yere fırlattığı görülüyor.
İnsanlar panik içinde güvenli bir yere kaçmaya çalışırken izdiham oluştu, o sırada birçok kişi yaralandı. Filin doğrudan saldırısına maruz kalıp ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra birkaç bölge zincir kullanarak fili sakinleştirmeye çalıştı, ancak öfkeli hayvan 2 saat sonra sakinleşebildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken polis, festival organizatörlerinin dini törenlerde fil kullanmak için gerekli izinleri aldıklarını doğruladı.