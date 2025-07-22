https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/izmir-urlada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-suruyor-1098068204.html
İzmir Urla’da orman yangını: Havadan ve karadan alevlere müdahale sürüyor
İzmir Urla’da orman yangını: Havadan ve karadan alevlere müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına havadan ve karadan yoğun... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T21:30+0300
2025-07-22T21:30+0300
2025-07-22T21:30+0300
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İzmir Urla’da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, çevrede yaşayan halkın ihbarı üzerine fark edildi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter, arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla su atışı yapılırken, karadan da arazözlerle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/karabukte-orman-yangini-cikti-evler-tahliye-edildi-1098067471.html
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türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
İzmir Urla’da orman yangını: Havadan ve karadan alevlere müdahale sürüyor
İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.
İzmir Urla’da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, çevrede yaşayan halkın ihbarı üzerine fark edildi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter, arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla su atışı yapılırken, karadan da arazözlerle müdahale ediliyor.