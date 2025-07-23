https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbul-2000den-beri-boyle-sicak-gormedi-akom-saat-verdi-daha-kotusu-geliyor-1098076596.html

İstanbul 2000’den beri böyle sıcak görmedi: AKOM saat verdi, daha kötüsü geliyor

İstanbul 2000’den beri böyle sıcak görmedi: AKOM saat verdi, daha kötüsü geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbullular, Afrika sıcak hava dalgasının etkisiyle mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklarla mücadele ediyor. AKOM ve uzmanlar, bugün yılın en sıcak... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T10:30+0300

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Türkiye, yeni bir Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle İstanbul, sıcaklık artışından en fazla etkilenen şehirlerin başında geliyor. Vatandaşlar, gece saatlerinde bile etkisini sürdüren sıcaklar nedeniyle sokaklarda uyumak zorunda kaldı.AKOM: Haftanın en sıcak günü yaşanacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklıkların 39°C'ler civarına, bölgesel olarak 40°C'nin üzerine yükselerek haftanın en sıcak gününün yaşanacağı tahmin ediliyor.”Aynı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Poyraz rüzgarının etkisini artırarak 20-50 km/s hızla esmesinin beklendiği belirtildi.İstanbul'da rekor sıcaklıklar kapıdaMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’da bugün gölgede 40-41 derece sıcaklık ölçülmesinin beklendiğini vurguladı. İstanbul'un temmuz ayı sıcaklık rekorunun 2000 yılında 40.6 derece ile kırıldığını anımsatan Çalışkan, “Önceki yıllarda sıcaklık 35 dereceyi görüyordu ancak 40 dereceye ulaştığı zamanlar oldukça nadir oluyordu” dedi.Bugün birçok şehirde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak. İstanbul, sıcaklık açısından 41 derece ile Şanlıurfa ile aynı seviyeye ulaşacak. Özellikle Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy’de dün gölgede 38 derece, güneş altında ise 50 dereceye varan sıcaklıklar ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Daha da sıcak olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da hava sıcaklığının bugün dünden daha yüksek olacağını duyurdu. Sıcak havanın 29 Temmuz tarihine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu geceden itibaren nemin etkisini artıracağı belirtildi. Uzmanlar sıcak havada dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor:Uzmanlar, "11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın. Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin. Şapka veya şemsiye kullanın ve ağır eforlardan kaçının" önerisinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-tarihi-zirvesinden-geriledi-1098075367.html

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