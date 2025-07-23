https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yazlarin-42-yil-surdugu-uranusten-haber-var-soguk-gezegen-saniliyordu-aslinda-ici-sicakmis-1098076387.html
Yazların 42 yıl sürdüğü Uranüs'ten haber var: Soğuk gezegen sanılıyordu aslında içi sıcakmış
Yazların 42 yıl sürdüğü Uranüs'ten haber var: Soğuk gezegen sanılıyordu aslında içi sıcakmış
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Güneş sisteminin en aykırı ve gizemli gezegeni Uranüs'ün sırları aralanıyor. Webb Teleskopu'yla görüntülenen Uranüs üzerinde çalışma yapan bir grup bilim... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T10:24+0300
2025-07-23T10:24+0300
2025-07-23T10:24+0300
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Uranüs, güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerden farklıdır. Yan yatmış bir şekilde döner, bu da her kutbun 42 yıllık kesintisiz bir "yaz" boyunca doğrudan Güneş'e baktığı anlamına gelir. Uranüs ayrıca Venüs hariç tüm gezegenlerin ters yönünde döner.Uranüs'ün gizemleri bununla kalmıyor. Son yapılan bir modelleme tekniği sonucunda gezegenin aslında daha önce yapılan tespitlerin aksine daha sıcak olduğu sonucuna vardı. İç ısı nasıl bulunur?Bir gezegenin içsel ısısı, Güneş’ten aldığı enerji miktarı ile uzaya yansıyan ışık ve yayılan ısı şeklinde saldığı enerji miktarı karşılaştırılarak hesaplanabilir.Isı azsa gezegen o kadar yaşlı demekGüneş sisteminin diğer dev gezegenleri - Satürn, Jüpiter ve Neptün - aldıklarından daha fazla ısı yayarlar, bu da fazladan ısının içeriden geldiği ve çoğunun 4,5 milyar yıl önce gezegenleri oluşturan yüksek enerjili süreçlerden kaldığı anlamına gelir. Bir gezegenin yaydığı ısı miktarı, yaşının bir göstergesi olabilir: Güneş'ten emilen ısıya kıyasla salınan ısı ne kadar azsa, gezegen o kadar yaşlıdır.Geçmiş tespitler neler?Uranüs, aldığı kadar ısı yayıyor gibi görünmesiyle diğer gezegenlerden farklıydı, bu da kendi ısısının olmadığını gösteriyordu. Bu durum bilim insanlarını şaşırttı. Bazıları, gezegenin diğerlerinden çok daha yaşlı olabileceğini ve tamamen soğumuş olabileceğini öne sürdü. Diğerleri ise gezegeni yan yatırmış olabilecek dev bir çarpışmanın Uranüs'ün tüm ısısını dışarı attığını öne sürdü. Araştırmacılar, Uranüs'ün Güneş'ten aldığından yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji saldığını buldular. Bu çalışmalar, Uranüs'ün kendi ısısına sahip olduğunu, ancak yine de aldığı enerjinin iki katından fazlasını yayan komşusu Neptün'den çok daha az ısı yaydığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/the-cosby-show-yildizi-malcolm-jamal-warner-54-yasinda-hayatini-kaybetti-1098059126.html
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güneş, uranüs, jüpiter, venüs
güneş, uranüs, jüpiter, venüs
Yazların 42 yıl sürdüğü Uranüs'ten haber var: Soğuk gezegen sanılıyordu aslında içi sıcakmış
Güneş sisteminin en aykırı ve gizemli gezegeni Uranüs'ün sırları aralanıyor. Webb Teleskopu'yla görüntülenen Uranüs üzerinde çalışma yapan bir grup bilim insanı, "Uranüs'ün aslında bir miktar ısı ürettiğini keşfetti."
Uranüs, güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerden farklıdır. Yan yatmış bir şekilde döner, bu da her kutbun 42 yıllık kesintisiz bir "yaz" boyunca doğrudan Güneş'e baktığı anlamına gelir. Uranüs ayrıca Venüs hariç tüm gezegenlerin ters yönünde döner.
Uranüs'ün gizemleri bununla kalmıyor. Son yapılan bir modelleme tekniği sonucunda gezegenin aslında daha önce yapılan tespitlerin aksine daha sıcak olduğu sonucuna vardı.
Bir gezegenin içsel ısısı, Güneş’ten aldığı enerji miktarı ile uzaya yansıyan ışık ve yayılan ısı şeklinde saldığı enerji miktarı karşılaştırılarak hesaplanabilir.
Isı azsa gezegen o kadar yaşlı demek
Güneş sisteminin diğer dev gezegenleri - Satürn, Jüpiter ve Neptün - aldıklarından daha fazla ısı yayarlar, bu da fazladan ısının içeriden geldiği ve çoğunun 4,5 milyar yıl önce gezegenleri oluşturan yüksek enerjili süreçlerden kaldığı anlamına gelir.
Bir gezegenin yaydığı ısı miktarı, yaşının bir göstergesi olabilir: Güneş'ten emilen ısıya kıyasla salınan ısı ne kadar azsa, gezegen o kadar yaşlıdır.
Uranüs, aldığı kadar ısı yayıyor gibi görünmesiyle diğer gezegenlerden farklıydı, bu da kendi ısısının olmadığını gösteriyordu. Bu durum bilim insanlarını şaşırttı. Bazıları, gezegenin diğerlerinden çok daha yaşlı olabileceğini ve tamamen soğumuş olabileceğini öne sürdü. Diğerleri ise gezegeni yan yatırmış olabilecek dev bir çarpışmanın Uranüs'ün tüm ısısını dışarı attığını öne sürdü.
Araştırmacılar, Uranüs'ün Güneş'ten aldığından yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji saldığını buldular. Bu çalışmalar, Uranüs'ün kendi ısısına sahip olduğunu, ancak yine de aldığı enerjinin iki katından fazlasını yayan komşusu Neptün'den çok daha az ısı yaydığını gösteriyor.