https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yazlarin-42-yil-surdugu-uranusten-haber-var-soguk-gezegen-saniliyordu-aslinda-ici-sicakmis-1098076387.html

Yazların 42 yıl sürdüğü Uranüs'ten haber var: Soğuk gezegen sanılıyordu aslında içi sıcakmış

Yazların 42 yıl sürdüğü Uranüs'ten haber var: Soğuk gezegen sanılıyordu aslında içi sıcakmış

Sputnik Türkiye

Güneş sisteminin en aykırı ve gizemli gezegeni Uranüs'ün sırları aralanıyor. Webb Teleskopu'yla görüntülenen Uranüs üzerinde çalışma yapan bir grup bilim... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T10:24+0300

2025-07-23T10:24+0300

2025-07-23T10:24+0300

yaşam

güneş

uranüs

jüpiter

venüs

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Uranüs, güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerden farklıdır. Yan yatmış bir şekilde döner, bu da her kutbun 42 yıllık kesintisiz bir "yaz" boyunca doğrudan Güneş'e baktığı anlamına gelir. Uranüs ayrıca Venüs hariç tüm gezegenlerin ters yönünde döner.Uranüs'ün gizemleri bununla kalmıyor. Son yapılan bir modelleme tekniği sonucunda gezegenin aslında daha önce yapılan tespitlerin aksine daha sıcak olduğu sonucuna vardı. İç ısı nasıl bulunur?Bir gezegenin içsel ısısı, Güneş’ten aldığı enerji miktarı ile uzaya yansıyan ışık ve yayılan ısı şeklinde saldığı enerji miktarı karşılaştırılarak hesaplanabilir.Isı azsa gezegen o kadar yaşlı demekGüneş sisteminin diğer dev gezegenleri - Satürn, Jüpiter ve Neptün - aldıklarından daha fazla ısı yayarlar, bu da fazladan ısının içeriden geldiği ve çoğunun 4,5 milyar yıl önce gezegenleri oluşturan yüksek enerjili süreçlerden kaldığı anlamına gelir. Bir gezegenin yaydığı ısı miktarı, yaşının bir göstergesi olabilir: Güneş'ten emilen ısıya kıyasla salınan ısı ne kadar azsa, gezegen o kadar yaşlıdır.Geçmiş tespitler neler?Uranüs, aldığı kadar ısı yayıyor gibi görünmesiyle diğer gezegenlerden farklıydı, bu da kendi ısısının olmadığını gösteriyordu. Bu durum bilim insanlarını şaşırttı. Bazıları, gezegenin diğerlerinden çok daha yaşlı olabileceğini ve tamamen soğumuş olabileceğini öne sürdü. Diğerleri ise gezegeni yan yatırmış olabilecek dev bir çarpışmanın Uranüs'ün tüm ısısını dışarı attığını öne sürdü. Araştırmacılar, Uranüs'ün Güneş'ten aldığından yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji saldığını buldular. Bu çalışmalar, Uranüs'ün kendi ısısına sahip olduğunu, ancak yine de aldığı enerjinin iki katından fazlasını yayan komşusu Neptün'den çok daha az ısı yaydığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/the-cosby-show-yildizi-malcolm-jamal-warner-54-yasinda-hayatini-kaybetti-1098059126.html

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