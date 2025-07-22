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'The Cosby Show' yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti
'The Cosby Show' yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
“The Cosby Show” dizisinin yıldızı Malcolm-Jamal Warner, Costa Rica tatilinde denize girdiği sırada boğularak yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklandı.
2025-07-22T12:40+0300
2025-07-22T12:40+0300
yaşam
malcolm-jamal warner
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ABD televizyon dünyasının sevilen ismi Malcolm-Jamal Warner’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun, tatil için gittiği Kosta Rika'da denize girdiği sırada güçlü akıntıya kapılarak boğulduğu açıklandı. Olay yerindeki görgü tanıkları, Warner’ı kurtarmak için çabaladıklarını ancak ekipler gelene kadar hayatta tutulamadığını aktardı. Kosta Rika Yargısal Soruşturma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun ölüm nedeninin “boğularak asfiksi” (akciğere giden hava yollarının tıkanmasıyla oksijen yetersizliği) olduğu bildirildi. Warner’ın ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilirken, hayranları ve Hollywood dünyası bu ani kayıp karşısında büyük üzüntü yaşadı.Malcolm-Jamal Warner kimdir?1960 yılında New Jersey’de doğan Malcolm-Jamal Warner, henüz genç yaşlarda oyunculuğa adım attı. Özellikle 1984-1992 yılları arasında yayınlanan 'The Cosby Show' dizisinde canlandırdığı Theo Huxtable karakteriyle ün kazandı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyen, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de tanınıyordu. 2015’te 'Jesus Children' parçasıyla Grammy ödülü kazanan Warner, aynı zamanda “Not All Hood” adlı podcast programını sunuyordu. Warner, kariyeri boyunca, 'The Cosby Show'un yanı sıra, The Resident, Malcolm &amp; Eddie, Drop Zone gibi birçok yapımda rol aldı.Warner, dizideki rol arkadaşı Bill Cosby tarafından da derin bir üzüntüyle anıldı. Cosby, bu kaybın kendisini “kendi oğlunun ölümünü hatırlatacak kadar sarstığını” ifade etti.
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malcolm-jamal warner, malcolm-jamal warner öldü, malcolm-jamal warner ölüm nedeni, the cosby show theo huxtable, costa rica boğulma, hollywood ölüm haberi, malcolm-jamal warner kimdir
malcolm-jamal warner, malcolm-jamal warner öldü, malcolm-jamal warner ölüm nedeni, the cosby show theo huxtable, costa rica boğulma, hollywood ölüm haberi, malcolm-jamal warner kimdir

'The Cosby Show' yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti

12:40 22.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinMalcolm-Jamal Warner
Malcolm-Jamal Warner - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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'The Cosby Show' dizisindeki rolüyle tanınan Grammy ödüllü Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında denizde boğularak yaşamını yitirdi.
ABD televizyon dünyasının sevilen ismi Malcolm-Jamal Warner’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun, tatil için gittiği Kosta Rika'da denize girdiği sırada güçlü akıntıya kapılarak boğulduğu açıklandı. Olay yerindeki görgü tanıkları, Warner’ı kurtarmak için çabaladıklarını ancak ekipler gelene kadar hayatta tutulamadığını aktardı.
Kosta Rika Yargısal Soruşturma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun ölüm nedeninin “boğularak asfiksi” (akciğere giden hava yollarının tıkanmasıyla oksijen yetersizliği) olduğu bildirildi. Warner’ın ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilirken, hayranları ve Hollywood dünyası bu ani kayıp karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Malcolm-Jamal Warner kimdir?

1960 yılında New Jersey’de doğan Malcolm-Jamal Warner, henüz genç yaşlarda oyunculuğa adım attı. Özellikle 1984-1992 yılları arasında yayınlanan 'The Cosby Show' dizisinde canlandırdığı Theo Huxtable karakteriyle ün kazandı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyen, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de tanınıyordu. 2015’te 'Jesus Children' parçasıyla Grammy ödülü kazanan Warner, aynı zamanda “Not All Hood” adlı podcast programını sunuyordu. Warner, kariyeri boyunca, 'The Cosby Show'un yanı sıra, The Resident, Malcolm & Eddie, Drop Zone gibi birçok yapımda rol aldı.
Warner, dizideki rol arkadaşı Bill Cosby tarafından da derin bir üzüntüyle anıldı. Cosby, bu kaybın kendisini “kendi oğlunun ölümünü hatırlatacak kadar sarstığını” ifade etti.
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