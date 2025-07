https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/the-cosby-show-yildizi-malcolm-jamal-warner-54-yasinda-hayatini-kaybetti-1098059126.html

'The Cosby Show' yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti

'The Cosby Show' yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

“The Cosby Show” dizisinin yıldızı Malcolm-Jamal Warner, Costa Rica tatilinde denize girdiği sırada boğularak yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklandı.

2025-07-22T12:40+0300

2025-07-22T12:40+0300

2025-07-22T12:40+0300

yaşam

malcolm-jamal warner

the cosby show

kosta rika

bill cosby

grammy

hollywood

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098058858_0:117:1480:950_1920x0_80_0_0_57b4b43fdae975ddffd0a7293d7ce365.jpg

ABD televizyon dünyasının sevilen ismi Malcolm-Jamal Warner’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun, tatil için gittiği Kosta Rika'da denize girdiği sırada güçlü akıntıya kapılarak boğulduğu açıklandı. Olay yerindeki görgü tanıkları, Warner’ı kurtarmak için çabaladıklarını ancak ekipler gelene kadar hayatta tutulamadığını aktardı. Kosta Rika Yargısal Soruşturma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun ölüm nedeninin “boğularak asfiksi” (akciğere giden hava yollarının tıkanmasıyla oksijen yetersizliği) olduğu bildirildi. Warner’ın ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilirken, hayranları ve Hollywood dünyası bu ani kayıp karşısında büyük üzüntü yaşadı.Malcolm-Jamal Warner kimdir?1960 yılında New Jersey’de doğan Malcolm-Jamal Warner, henüz genç yaşlarda oyunculuğa adım attı. Özellikle 1984-1992 yılları arasında yayınlanan 'The Cosby Show' dizisinde canlandırdığı Theo Huxtable karakteriyle ün kazandı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyen, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de tanınıyordu. 2015’te 'Jesus Children' parçasıyla Grammy ödülü kazanan Warner, aynı zamanda “Not All Hood” adlı podcast programını sunuyordu. Warner, kariyeri boyunca, 'The Cosby Show'un yanı sıra, The Resident, Malcolm & Eddie, Drop Zone gibi birçok yapımda rol aldı.Warner, dizideki rol arkadaşı Bill Cosby tarafından da derin bir üzüntüyle anıldı. Cosby, bu kaybın kendisini “kendi oğlunun ölümünü hatırlatacak kadar sarstığını” ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/teknoloji-saglik-uzay-sosyal-medya-derken-simdide-bilim-kurgu-filmi-gibi-restoran-acti--1098052506.html

kosta rika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malcolm-jamal warner, malcolm-jamal warner öldü, malcolm-jamal warner ölüm nedeni, the cosby show theo huxtable, costa rica boğulma, hollywood ölüm haberi, malcolm-jamal warner kimdir