https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/universite-tercihi-yapacaklar-dikkat-en-cok-kazandiran-lisans-bolumleri-aciklandi--1098083282.html

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: En çok kazandıran lisans bölümleri açıklandı

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: En çok kazandıran lisans bölümleri açıklandı

Sputnik Türkiye

TÜİK, en çok kazandıran lisans bölümlerini açıkladı. Pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler oldu

2025-07-23T12:20+0300

2025-07-23T12:20+0300

2025-07-23T12:20+0300

yaşam

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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci bölüm seçme telaşına düştü. TÜİK de 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Mezuniyet sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançların hesaplandığı araştırmada, en çok kazandıran lisans bölümleri de belli oldu. Buna göre, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu. Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi olduTıp birinci sırada Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (yüzde 96,4), özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92,4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91,9) ile elektronik öğretmenliği (yüzde 91,9) oldu.En yüksek kayıtlı istihdam oranı hangi bölümlerde?Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 88,2), endüstriyel kalıpçılık (yüzde 87,4), metalurji (yüzde 85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (yüzde 84,5) oldu.Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu.İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi oldu.Ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümleri hangileri?Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 56,1Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında yüzde 55,6 iken bu oran 2024'te yüzde 56,1'e yükseldi. Ön lisans mezunlarında bu oran 2023 yılında yüzde 51,5 iken 2024'te yüzde 51 oldu.Aldığı eğitim yaptığı işe uyumlu alanlar da belirlendiÜcretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan, sağlık ve refah (yüzde 79,9), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,4), eğitim (yüzde 63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,8) olarak saptandı. En düşük uyum ise yüzde 20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.Ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan da iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 60), hizmetler (yüzde 59,1), sağlık ve refah (yüzde 44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44) olarak kayıtlara geçti. En düşük uyumun ise yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiye-matematikte-sinifta-kaldi-305-bin-ogrenci-tytde-hicbir-soruyu-yapamadi-1098077916.html

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en çok kazandıran lisans bölümleri, en çok hangi meslekler kazandırıyor, en çabuk iş bulan bölümler, en çok hangi meslekler aranıyor, tıp para kazandırıyor mu