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Türkiye matematikte sınıfta kaldı: 305 bin öğrenci TYT'de hiçbir soruyu yapamadı
Türkiye matematikte sınıfta kaldı: 305 bin öğrenci TYT'de hiçbir soruyu yapamadı
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Temel Yeterlilik Testi'nde 40 soruluk matematik testinde 305 bin aday 'hiç doğru' yanıt veremedi. Sınava girenlerin yarısı yalnızca '3 soruyu' doğru... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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temel yeterlilik testi (tyt)
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Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı. Öğrencileri ve aileleri tercih heyecanı sararken, Temel Yeterlilik Sınavı yanı kısa ismi ile TYT'te 40 soruluk matematik bölümünde adayların neredeyse yarısı 'sadece 3 soruyu' doğru yanıtlayabildi. 305 bin öğrenci ise hiçbir soruyu yapamadı. Matematikte 305 bin aday hiç doğru yanıt veremediNTV'nin haberine göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 40 soruluk matematik testinde 305 bin aday hiç doğru yanıt veremedi. 1 milyon 93 bin aday ise yalnızca 3 soruyu doğru cevaplayabildi.Uzmanlar, sözel testlerin sayısala göre bu yıl fazla zorlamadığı düşüncesinde. Bu nedenle yığılma oluşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, adayların istediği üniversitelere giremeyebileceğini dile getirdi.Geçen senenin neredeyse iki katı Matematik Eğitimi Kurucusu Doç Dr. Burak Karabey, 40 soruyu 100 dakika altında yapılabilmenin çok zor olduğunu belirterek, "Bir alanın bu kadar vakit alıyor olması gerçekten üzücü. Sıfır doğru yapanların geçen senenin neredeyse iki katı oranda olduğu bir noktaya ulaştık" dedi.Sıralamalara dikkat uyarısıEğitim uzmanı Onur Soğuk ise, "Sözel alanın içerisine fazlaca sayısalcı ya da eşit ağırlıkçı girmemiş. Bu çocuklar kendi aralarında sıralanmış gibi bir durum söz konusu." diye konuştu.Tercih yapacak öğrencileri uyaran Soğuk, "Sözel tercih yapacak öğrenciler iyimser sıralamalara bu yıl pek aldanmamalı ve çok daha ihtiyatlı tercih yapmalılar." ifadelerini kullandı.Soğuk, şöyle devam etti:"Öğrenci şu an 5 bindeyse geçen yıl itibarıyla 4 bin alan, 3 bin alan, 5 bin alan yerleri kesin kazanırım gözüyle bakmamalı. Daha düşük sıralamalardan da yerleri mutlaka tercih listesinde bulundurmalı. Bu yıl en çok dikkat etmesi gereken kesim sözelciler."
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ösym, temel yeterlilik testi (tyt), alan yeterlilik testi (ayt), matematik
ösym, temel yeterlilik testi (tyt), alan yeterlilik testi (ayt), matematik

Türkiye matematikte sınıfta kaldı: 305 bin öğrenci TYT'de hiçbir soruyu yapamadı

10:50 23.07.2025
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Temel Yeterlilik Testi'nde 40 soruluk matematik testinde 305 bin aday 'hiç doğru' yanıt veremedi. Sınava girenlerin yarısı yalnızca '3 soruyu' doğru cevaplayabildi.
Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı. Öğrencileri ve aileleri tercih heyecanı sararken, Temel Yeterlilik Sınavı yanı kısa ismi ile TYT'te 40 soruluk matematik bölümünde adayların neredeyse yarısı 'sadece 3 soruyu' doğru yanıtlayabildi. 305 bin öğrenci ise hiçbir soruyu yapamadı.

Matematikte 305 bin aday hiç doğru yanıt veremedi

NTV'nin haberine göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 40 soruluk matematik testinde 305 bin aday hiç doğru yanıt veremedi. 1 milyon 93 bin aday ise yalnızca 3 soruyu doğru cevaplayabildi.

Uzmanlar, sözel testlerin sayısala göre bu yıl fazla zorlamadığı düşüncesinde. Bu nedenle yığılma oluşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, adayların istediği üniversitelere giremeyebileceğini dile getirdi.

Geçen senenin neredeyse iki katı

Matematik Eğitimi Kurucusu Doç Dr. Burak Karabey, 40 soruyu 100 dakika altında yapılabilmenin çok zor olduğunu belirterek, "Bir alanın bu kadar vakit alıyor olması gerçekten üzücü. Sıfır doğru yapanların geçen senenin neredeyse iki katı oranda olduğu bir noktaya ulaştık" dedi.

Sıralamalara dikkat uyarısı

Eğitim uzmanı Onur Soğuk ise, "Sözel alanın içerisine fazlaca sayısalcı ya da eşit ağırlıkçı girmemiş. Bu çocuklar kendi aralarında sıralanmış gibi bir durum söz konusu." diye konuştu.
Tercih yapacak öğrencileri uyaran Soğuk, "Sözel tercih yapacak öğrenciler iyimser sıralamalara bu yıl pek aldanmamalı ve çok daha ihtiyatlı tercih yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Soğuk, şöyle devam etti:

"Öğrenci şu an 5 bindeyse geçen yıl itibarıyla 4 bin alan, 3 bin alan, 5 bin alan yerleri kesin kazanırım gözüyle bakmamalı. Daha düşük sıralamalardan da yerleri mutlaka tercih listesinde bulundurmalı. Bu yıl en çok dikkat etmesi gereken kesim sözelciler."
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