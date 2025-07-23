https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukraynada-yolsuzlukla-mucadele-skandali-buyuyor-abden-tepki-yagiyor-1098087159.html
Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor
Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor
Sputnik Türkiye
Yolsuzlukla mücadele kurumlarının haklarının kısıtlandığı Ukrayna’nın, Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı 2022’den bu yana Avrupa Birliği'nden (AB)... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:16+0300
2025-07-23T14:16+0300
2025-07-23T14:11+0300
dünya
avrupa
ukrayna
avrupa birliği
ab
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yolsuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062550349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f9666f6c84421d9c44f8d805e6771e2f.jpg
Politico gazetesi, Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını ortadan kaldıran yasanın kabul edilmesine AB’den tepki yağdığını yazdı.Haberde, “2022'den bu yana bu kadar çok AB yetkilisinin Kiev'e karşı açıkça konuştuğu bir zamanı hatırlamak zor” ifadesi kullanıldı.AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, sosyal medya platformu X paylaşımında, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka'yı arayarak yeni yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini açıkladı.AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Kos'un mesajına yorum yaparak, bir çatışma sırasında toplumun duyduğu güvenin modern silahlardan daha önemli olduğunu ve “tek bir ciddi hata nedeniyle” kolayca kaybedilebileceğini belirtti.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-sumide-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1098084243.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062550349_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0c2ae7ccd0ca189d588b473ed89b0fe6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk
avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk
Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor
Yolsuzlukla mücadele kurumlarının haklarının kısıtlandığı Ukrayna’nın, Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı 2022’den bu yana Avrupa Birliği'nden (AB) gördüğü en yoğun eleştiri yağmuru ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Politico gazetesi, Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını ortadan kaldıran yasanın kabul edilmesine AB’den tepki yağdığını yazdı.
Haberde, “2022'den bu yana bu kadar çok AB yetkilisinin Kiev'e karşı açıkça konuştuğu bir zamanı hatırlamak zor” ifadesi kullanıldı.
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, sosyal medya platformu X paylaşımında, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka'yı arayarak yeni yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini açıkladı.
AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Kos'un mesajına yorum yaparak, bir çatışma sırasında toplumun duyduğu güvenin modern silahlardan daha önemli olduğunu ve “tek bir ciddi hata nedeniyle” kolayca kaybedilebileceğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.
G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.