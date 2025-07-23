Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukraynada-yolsuzlukla-mucadele-skandali-buyuyor-abden-tepki-yagiyor-1098087159.html
Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor
Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor
Sputnik Türkiye
Yolsuzlukla mücadele kurumlarının haklarının kısıtlandığı Ukrayna’nın, Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı 2022’den bu yana Avrupa Birliği'nden (AB)... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:16+0300
2025-07-23T14:11+0300
dünya
avrupa
ukrayna
avrupa birliği
ab
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yolsuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062550349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f9666f6c84421d9c44f8d805e6771e2f.jpg
Politico gazetesi, Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını ortadan kaldıran yasanın kabul edilmesine AB’den tepki yağdığını yazdı.Haberde, “2022'den bu yana bu kadar çok AB yetkilisinin Kiev'e karşı açıkça konuştuğu bir zamanı hatırlamak zor” ifadesi kullanıldı.AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, sosyal medya platformu X paylaşımında, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka'yı arayarak yeni yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini açıkladı.AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Kos'un mesajına yorum yaparak, bir çatışma sırasında toplumun duyduğu güvenin modern silahlardan daha önemli olduğunu ve “tek bir ciddi hata nedeniyle” kolayca kaybedilebileceğini belirtti.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-sumide-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1098084243.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062550349_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0c2ae7ccd0ca189d588b473ed89b0fe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk
avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk

Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor

14:16 23.07.2025
© AAAvrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
Abone ol
Yolsuzlukla mücadele kurumlarının haklarının kısıtlandığı Ukrayna’nın, Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı 2022’den bu yana Avrupa Birliği'nden (AB) gördüğü en yoğun eleştiri yağmuru ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Politico gazetesi, Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını ortadan kaldıran yasanın kabul edilmesine AB’den tepki yağdığını yazdı.
Haberde, “2022'den bu yana bu kadar çok AB yetkilisinin Kiev'e karşı açıkça konuştuğu bir zamanı hatırlamak zor” ifadesi kullanıldı.
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, sosyal medya platformu X paylaşımında, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka'yı arayarak yeni yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini açıkladı.
AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Kos'un mesajına yorum yaparak, bir çatışma sırasında toplumun duyduğu güvenin modern silahlardan daha önemli olduğunu ve “tek bir ciddi hata nedeniyle” kolayca kaybedilebileceğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.
G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала