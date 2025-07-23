https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukraynada-yolsuzlukla-mucadele-skandali-buyuyor-abden-tepki-yagiyor-1098087159.html

Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor

Ukrayna’da ‘yolsuzlukla mücadele’ skandalı büyüyor: AB’den tepki yağıyor

Sputnik Türkiye

Yolsuzlukla mücadele kurumlarının haklarının kısıtlandığı Ukrayna’nın, Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı 2022’den bu yana Avrupa Birliği'nden (AB)... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T14:16+0300

2025-07-23T14:16+0300

2025-07-23T14:11+0300

dünya

avrupa

ukrayna

avrupa birliği

ab

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yolsuzluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062550349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f9666f6c84421d9c44f8d805e6771e2f.jpg

Politico gazetesi, Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını ortadan kaldıran yasanın kabul edilmesine AB’den tepki yağdığını yazdı.Haberde, “2022'den bu yana bu kadar çok AB yetkilisinin Kiev'e karşı açıkça konuştuğu bir zamanı hatırlamak zor” ifadesi kullanıldı.AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, sosyal medya platformu X paylaşımında, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka'yı arayarak yeni yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini açıkladı.AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Kos'un mesajına yorum yaparak, bir çatışma sırasında toplumun duyduğu güvenin modern silahlardan daha önemli olduğunu ve “tek bir ciddi hata nedeniyle” kolayca kaybedilebileceğini belirtti.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-sumide-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1098084243.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk