Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-sumide-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1098084243.html
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesinde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T13:01+0300
2025-07-23T13:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
donbass
ukrayna
sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab1e5aba84a74979a99f19ba2b9807fc.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Sumı Bölgesi’nin Varaçino köyünü köyünün kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1220 asker, 8 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir askeri sanayi işletmesi, İHA imalat atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezi, yakıt ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 256 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/pasinyan-ermenistani-abdye-devretmeyi-kabul-etti-1098083486.html
rusya
donbass
ukrayna
sumi bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03b51508637ceb69ed12a60625a67327.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, donbass, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, donbass, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı

13:01 23.07.2025 (güncellendi: 13:05 23.07.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesinde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Sumı Bölgesi’nin Varaçino köyünü köyünün kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1220 asker, 8 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir askeri sanayi işletmesi, İHA imalat atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezi, yakıt ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 256 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
DÜNYA
‘Paşinyan, Ermenistan’ı ABD'ye devretmeyi kabul etti’
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала