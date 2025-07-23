https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusyanin-ukraynadaki-harekati-devam-ediyor-sumide-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1098084243.html
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesinde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T13:01+0300
2025-07-23T13:01+0300
2025-07-23T13:05+0300
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sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Sumı Bölgesi’nin Varaçino köyünü köyünün kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1220 asker, 8 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir askeri sanayi işletmesi, İHA imalat atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezi, yakıt ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 256 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/pasinyan-ermenistani-abdye-devretmeyi-kabul-etti-1098083486.html
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rusya, donbass, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, donbass, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya’nın Ukrayna’daki harekatı devam ediyor: Sumı’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
13:01 23.07.2025 (güncellendi: 13:05 23.07.2025)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesinde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birimleri kararlı eylemleri sonucu Sumı Bölgesi’nin Varaçino köyünü köyünün kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 1220 asker, 8 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir askeri sanayi işletmesi, İHA imalat atölyesi, uzun menzilli İHA kontrol merkezi, yakıt ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 256 uçak tipi İHA’sını imha etti.