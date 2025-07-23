https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-ulusal-nukleer-guvenlik-idaresinin-bilgisayarlarina-saldiri-duzenlendi-1098077773.html
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayarlarına saldırı düzenlendi
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayarlarına saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Microsoft'un bu ay yayınladığı SharePoint yazılımındaki açıklardan yararlanan bilgisayar korsanlarının saldırdığı kurumlar arasında, ABD’nin nükleer... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T10:42+0300
2025-07-23T10:42+0300
2025-07-23T10:47+0300
dünya
abd
ulusal nükleer güvenlik i̇daresi (nnsa)
bilgisayar
bilgisayar korsanı
microsoft
siber saldırı
almanya
fransa
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Bloomberg, bir kaynaktan aktardığı haberinde, ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayarlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.Haberde, “Konuya yakın bir kaynağa göre, Microsoft'un SharePoint belge yönetim sistemine yapılan saldırıdan etkilenenler arasında, ABD’nin nükleer silahlarının tasarım ve idamesinden sorumlu kurum da yer alıyor” ifadesi kullanıldı.İhlal hakkında bilgi sahibi olan kişi, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'ne yapılan saldırıda hassas ya da gizli hiçbir bilginin ele geçirilmediğini savundu.SharePoint yazılımındaki açıklardan, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bağlı olduğu ABD Enerji Bakanlığı’nın bilgisayarlarının da etkilendiği kaydedildi.Microsoft, Salı günkü açıklamasında, saldırıdan Linen Typhoon ve Violet Typhoon hacker gruplarını suçladı. Şirket, bu grupların Çin hükümetiyle bağlantılı olduğunu iddia etti.Basın, saldırıdan ABD, Almanya, Fransa ve Avustralya’daki kullanıcıların etkilendiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ukrayna-muzakereleri-neden-ciragan-sarayinda-duzenleniyor-1098076243.html
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abd, ulusal nükleer güvenlik i̇daresi (nnsa), bilgisayar, bilgisayar korsanı, microsoft, siber saldırı, almanya, fransa, çin
abd, ulusal nükleer güvenlik i̇daresi (nnsa), bilgisayar, bilgisayar korsanı, microsoft, siber saldırı, almanya, fransa, çin
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayarlarına saldırı düzenlendi
10:42 23.07.2025 (güncellendi: 10:47 23.07.2025)
Microsoft'un bu ay yayınladığı SharePoint yazılımındaki açıklardan yararlanan bilgisayar korsanlarının saldırdığı kurumlar arasında, ABD’nin nükleer silahlarının tasarım ve idamesinden sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin de yer aldığı belirtildi.
Bloomberg, bir kaynaktan aktardığı haberinde, ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bilgisayarlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Haberde, “Konuya yakın bir kaynağa göre, Microsoft'un SharePoint belge yönetim sistemine yapılan saldırıdan etkilenenler arasında, ABD’nin nükleer silahlarının tasarım ve idamesinden sorumlu kurum da yer alıyor” ifadesi kullanıldı.
İhlal hakkında bilgi sahibi olan kişi, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'ne yapılan saldırıda hassas ya da gizli hiçbir bilginin ele geçirilmediğini savundu.
SharePoint yazılımındaki açıklardan, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin bağlı olduğu ABD Enerji Bakanlığı’nın bilgisayarlarının da etkilendiği kaydedildi.
Microsoft, Salı günkü açıklamasında, saldırıdan Linen Typhoon ve Violet Typhoon hacker gruplarını suçladı. Şirket, bu grupların Çin hükümetiyle bağlantılı olduğunu iddia etti.
Basın, saldırıdan ABD, Almanya, Fransa ve Avustralya’daki kullanıcıların etkilendiğini bildirdi.