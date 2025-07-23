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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/kremlin-rus-heyeti-istanbuldaki-ukrayna-muzakereleri-icin-yola-cikti-1098083989.html
Kremlin: Rus heyeti, İstanbul'daki Ukrayna müzakereleri için yola çıktı
Kremlin: Rus heyeti, İstanbul'daki Ukrayna müzakereleri için yola çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapmaları planlanan 3. tur müzakereler hakkında Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T12:48+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
çırağan sarayı
kremlin
i̇stanbul
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin bugün akşam İstanbul'da Ukrayna'yla yapılması planlanan 3. tur müzakereler için yola çıktığını teyit etti. Müzakere gündeminde memorandum taslaklarıyla ilgili konular ve takasların devamının bulunduğunu belirten Peskov, görüşmenin zor geçeceğini, zira memorandum taslaklarının birbiriyle taban tabana zıt olduğunu vurguladı.Memorandum taslaklarının mutabakatına yönelik tüm çalışmaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in olası görüşmesi için bir hazırlık olduğunu kaydeden Peskov, "Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin hummalı ön çalışmalar yapılmadan tayin edilmesi bir fayda sağlamaz" dedi.'Memorandum taslaklarının mutabakat çalışması Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık niteliğinde'📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Memorandum taslaklarının mutabakatına yönelik tüm çalışma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in olası görüşmesi için bir hazırlık niteliğinde🔴Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin hummalı ön çalışmalar yapılmadan tayin edilmesi bir fayda sağlamaz🔴Ukrayna'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı Kanunu'yla ilgili durum bu ülkenin iç meselesi🔴Kiev'in Batı'dan aldığı paraların önemli kısmının zimmete geçirildiği aşikar, Ukrayna'da yolsuzluk çok yaygın
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html
rusya
ukrayna
çırağan sarayı
i̇stanbul
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rusya, ukrayna, çırağan sarayı, kremlin, i̇stanbul, müzakere
rusya, ukrayna, çırağan sarayı, kremlin, i̇stanbul, müzakere

Kremlin: Rus heyeti, İstanbul'daki Ukrayna müzakereleri için yola çıktı

12:48 23.07.2025 (güncellendi: 13:03 23.07.2025)
çırağan rusya ukrayna
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapmaları planlanan 3. tur müzakereler hakkında Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin bugün akşam İstanbul'da Ukrayna'yla yapılması planlanan 3. tur müzakereler için yola çıktığını teyit etti.

Müzakere gündeminde memorandum taslaklarıyla ilgili konular ve takasların devamının bulunduğunu belirten Peskov, görüşmenin zor geçeceğini, zira memorandum taslaklarının birbiriyle taban tabana zıt olduğunu vurguladı.

Memorandum taslaklarının mutabakatına yönelik tüm çalışmaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in olası görüşmesi için bir hazırlık olduğunu kaydeden Peskov, "Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin hummalı ön çalışmalar yapılmadan tayin edilmesi bir fayda sağlamaz" dedi.

'Memorandum taslaklarının mutabakat çalışması Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık niteliğinde'

📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Memorandum taslaklarının mutabakatına yönelik tüm çalışma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in olası görüşmesi için bir hazırlık niteliğinde

🔴Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin hummalı ön çalışmalar yapılmadan tayin edilmesi bir fayda sağlamaz

🔴Ukrayna'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı Kanunu'yla ilgili durum bu ülkenin iç meselesi

🔴Kiev'in Batı'dan aldığı paraların önemli kısmının zimmete geçirildiği aşikar, Ukrayna'da yolsuzluk çok yaygın
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için İstanbul'da yeniden buluşuyor
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