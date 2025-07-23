https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/kremlin-rus-heyeti-istanbuldaki-ukrayna-muzakereleri-icin-yola-cikti-1098083989.html

Kremlin: Rus heyeti, İstanbul'daki Ukrayna müzakereleri için yola çıktı

Kremlin: Rus heyeti, İstanbul'daki Ukrayna müzakereleri için yola çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapmaları planlanan 3. tur müzakereler hakkında Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T12:48+0300

2025-07-23T12:48+0300

2025-07-23T13:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

çırağan sarayı

kremlin

i̇stanbul

müzakere

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin bugün akşam İstanbul'da Ukrayna'yla yapılması planlanan 3. tur müzakereler için yola çıktığını teyit etti. Müzakere gündeminde memorandum taslaklarıyla ilgili konular ve takasların devamının bulunduğunu belirten Peskov, görüşmenin zor geçeceğini, zira memorandum taslaklarının birbiriyle taban tabana zıt olduğunu vurguladı.Memorandum taslaklarının mutabakatına yönelik tüm çalışmaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in olası görüşmesi için bir hazırlık olduğunu kaydeden Peskov, "Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin hummalı ön çalışmalar yapılmadan tayin edilmesi bir fayda sağlamaz" dedi.'Memorandum taslaklarının mutabakat çalışması Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık niteliğinde'📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Memorandum taslaklarının mutabakatına yönelik tüm çalışma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in olası görüşmesi için bir hazırlık niteliğinde🔴Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin hummalı ön çalışmalar yapılmadan tayin edilmesi bir fayda sağlamaz🔴Ukrayna'daki Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı Kanunu'yla ilgili durum bu ülkenin iç meselesi🔴Kiev'in Batı'dan aldığı paraların önemli kısmının zimmete geçirildiği aşikar, Ukrayna'da yolsuzluk çok yaygın

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html

rusya

ukrayna

çırağan sarayı

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