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Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Urla'daki orman yangını kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Urla'daki orman yangını kontrol altında
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Urla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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orman yangını
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Aşırı sıcak hava ve şiddetli rüzgar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarını tetikledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarındaki son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, İzmir Urla’daki yangının kontrol altına alındığını, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir’deki yangınların da büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi. Karabük Çukurca’daki yangının tamamen söndürüldüğünü, Eskişehir Seyitgazi’de ise sarp kayalıklarda kalan küçük tütmelerin risk teşkil etmediğini vurgulayan Yumaklı, “Kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek” dedi.'Yangın riski Türkiye'nin tamamı için çok yüksek'2024 yılı başından bu yana çıkan orman yangını sayısının 4 bini aştığını belirten Bakan Yumaklı, bugün için kritik bir uyarıda bulundu:“Bugün tarihin yazdığı en sıcak gün olacak belki de. Yangın riski Türkiye'nin tamamı için kesinlikle çok yüksek.”15 Ekim’e kadar tam teyakkuzOrman yangınlarıyla mücadelede tüm kamu kurumlarının iş birliği içinde çalıştığını belirten Yumaklı, “15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbul-2000den-beri-boyle-sicak-gormedi-akom-saat-verdi-daha-kotusu-geliyor-1098076596.html
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orman, orman yangını, i̇brahim yumaklı, sakarya, eskişehir
orman, orman yangını, i̇brahim yumaklı, sakarya, eskişehir

Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Urla'daki orman yangını kontrol altında

12:09 23.07.2025
© AAİzmir yangını
İzmir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Urla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı
Aşırı sıcak hava ve şiddetli rüzgar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarını tetikledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarındaki son durumu açıkladı.
Bakan Yumaklı, İzmir Urla’daki yangının kontrol altına alındığını, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir’deki yangınların da büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi. Karabük Çukurca’daki yangının tamamen söndürüldüğünü, Eskişehir Seyitgazi’de ise sarp kayalıklarda kalan küçük tütmelerin risk teşkil etmediğini vurgulayan Yumaklı, “Kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek” dedi.

'Yangın riski Türkiye'nin tamamı için çok yüksek'

2024 yılı başından bu yana çıkan orman yangını sayısının 4 bini aştığını belirten Bakan Yumaklı, bugün için kritik bir uyarıda bulundu:
“Bugün tarihin yazdığı en sıcak gün olacak belki de. Yangın riski Türkiye'nin tamamı için kesinlikle çok yüksek.”

15 Ekim’e kadar tam teyakkuz

Orman yangınlarıyla mücadelede tüm kamu kurumlarının iş birliği içinde çalıştığını belirten Yumaklı, “15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.
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