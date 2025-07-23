https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiyede-merak-ve-endise-yaratti-gokyuzunde-tanimlanamayan-mavi-cisim-goruldu-1098098886.html
Türkiye'de merak ve endişe yarattı: Gökyüzünde tanımlanamayan mavi cisim görüldü
Türkiye'de merak ve endişe yarattı: Gökyüzünde tanımlanamayan mavi cisim görüldü
Sputnik Türkiye
Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gökyüzünde görülen gizemli mavi cisim, halk arasında merak ve endişe yarattı. Sosyal medyada paylaşılan... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T23:29+0300
2025-07-23T23:29+0300
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Kayseri ve çevre illerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen mavi ışıklı cisim, halk arasında merak uyandırdı.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yüksek irtifada parlak ve dairesel bir bulutun belirdiği görüldü. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, görülen cismin büyük olasılıkla bir roket fırlatılışına ait egzoz bulutu olduğu ifade edildi. Yüksek irtifada yapılan yakıt boşaltımının, güneş ışığını yansıtması sonucu 'deniz anası' benzeri mavi bir parlaklık oluştuğu belirtildi.Açıklamada, benzer olayların özellikle SpaceX gibi şirketlerin fırlatmalarında sıkça gözlendiği vurgulandı. Cismin bir meteor olma ihtimalinin düşük olduğu ifade edilirken, kalıcı bulut şeklinin roket egzozuna daha çok benzediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/uzaydan-gelen-gizemli-mesaj-her-44-dakikada-bir-dunyaya-sinyal-gonderiyor-1096606738.html
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türkiye, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi, gökyüzü, 2025 gökyüzü olayları, uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği
türkiye, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi, gökyüzü, 2025 gökyüzü olayları, uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği
Türkiye'de merak ve endişe yarattı: Gökyüzünde tanımlanamayan mavi cisim görüldü
Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gökyüzünde görülen gizemli mavi cisim, halk arasında merak ve endişe yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüksek irtifada parlak ve kalıcı bir bulutun gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
Kayseri ve çevre illerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen mavi ışıklı cisim, halk arasında merak uyandırdı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yüksek irtifada parlak ve dairesel bir bulutun belirdiği görüldü. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, görülen cismin büyük olasılıkla bir roket fırlatılışına ait egzoz bulutu olduğu ifade edildi. Yüksek irtifada yapılan yakıt boşaltımının, güneş ışığını yansıtması sonucu 'deniz anası' benzeri mavi bir parlaklık oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, benzer olayların özellikle SpaceX gibi şirketlerin fırlatmalarında sıkça gözlendiği vurgulandı. Cismin bir meteor olma ihtimalinin düşük olduğu ifade edilirken, kalıcı bulut şeklinin roket egzozuna daha çok benzediği kaydedildi.