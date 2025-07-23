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Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize kolaylığı: 5 yıla kadar uzatılabilecek
Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize kolaylığı: 5 yıla kadar uzatılabilecek
Sputnik Türkiye
Bulgaristan, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdi ve verilecek vize süresini uzattı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:15+0300
2025-07-23T14:15+0300
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vize
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Türk vatandaşlarına bir vize kolaylığı müjdesi de Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını açıkladı. Beş yıllık vize verilebilecekYeni uygulama hakkında bilgi veren Bakan Barsoş "3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor." dedi. Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmaması şartı getirildiğini aktaran Borşoş, şunları kaydetti:"Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır."Bulgaristan'a giden Türk turistlerin oranı yüzde 60 arttıBakan Borşoş ayrıca, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre Bulgaristan'a gelen Türk turistlerin genel sayısında yüzde 60 artış kaydedildiğini de vurgulayarak, "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/bakan-bolattan-vize-kolayligi-duyurusu-ilk-vize-sonrasi-6-ay-1-2-3-ve-5-yila-kadar-cok-girisli-vize-1097982535.html
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bulgaristan, türkiye, vize, vize başvuru
bulgaristan, türkiye, vize, vize başvuru

Türk vatandaşlarına bir ülkeden daha vize kolaylığı: 5 yıla kadar uzatılabilecek

14:15 23.07.2025
Bulgaristan
Bulgaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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Bulgaristan, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdi ve verilecek vize süresini uzattı.
Türk vatandaşlarına bir vize kolaylığı müjdesi de Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını açıkladı.

Beş yıllık vize verilebilecek

Yeni uygulama hakkında bilgi veren Bakan Barsoş "3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor." dedi.
Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmaması şartı getirildiğini aktaran Borşoş, şunları kaydetti:
"Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır."

Bulgaristan'a giden Türk turistlerin oranı yüzde 60 arttı

Bakan Borşoş ayrıca, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre Bulgaristan'a gelen Türk turistlerin genel sayısında yüzde 60 artış kaydedildiğini de vurgulayarak, "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü." diye konuştu.
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