https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/bakan-bolattan-vize-kolayligi-duyurusu-ilk-vize-sonrasi-6-ay-1-2-3-ve-5-yila-kadar-cok-girisli-vize-1097982535.html

Bakan Bolat'tan vize kolaylığı duyurusu: İlk vize sonrası 6 ay, 1, 2, 3 ve 5 yıla kadar çok girişli vize imkanı

Bakan Bolat'tan vize kolaylığı duyurusu: İlk vize sonrası 6 ay, 1, 2, 3 ve 5 yıla kadar çok girişli vize imkanı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarının çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanmasına yönelik yeni bir karar aldı. Ticaret Bakanı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T12:35+0300

2025-07-18T12:35+0300

2025-07-18T12:45+0300

türki̇ye

schengen

ab komisyonu

ömer bolat

vize

vize

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Schengen vizesi başvuru süreçlerinde Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize başvurularında kolaylaştırma ve hızlandırma sağlayacak yeni bir belge hazırladığını ve bu belgenin üye ülkelere gönderildiğini açıkladı. Vize uygulamalarında kolaylıkYeni uygulamayla birlikte, ilk kez vize alan kişilere sonraki başvurularında aşamalı olarak 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar çok girişli vize verilmesinin önü açılacak. Bu adımın, Schengen vizesi almakta zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.Vize kolaylığı hangi ülkelerde geçerli olacak?Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/schengende-yeni-donem-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basliyor-1097974239.html

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