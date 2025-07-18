https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/bakan-bolattan-vize-kolayligi-duyurusu-ilk-vize-sonrasi-6-ay-1-2-3-ve-5-yila-kadar-cok-girisli-vize-1097982535.html
Bakan Bolat'tan vize kolaylığı duyurusu: İlk vize sonrası 6 ay, 1, 2, 3 ve 5 yıla kadar çok girişli vize imkanı
Bakan Bolat'tan vize kolaylığı duyurusu: İlk vize sonrası 6 ay, 1, 2, 3 ve 5 yıla kadar çok girişli vize imkanı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarının çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanmasına yönelik yeni bir karar aldı. Ticaret Bakanı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T12:35+0300
2025-07-18T12:35+0300
2025-07-18T12:45+0300
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ömer bolat
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Schengen vizesi başvuru süreçlerinde Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize başvurularında kolaylaştırma ve hızlandırma sağlayacak yeni bir belge hazırladığını ve bu belgenin üye ülkelere gönderildiğini açıkladı. Vize uygulamalarında kolaylıkYeni uygulamayla birlikte, ilk kez vize alan kişilere sonraki başvurularında aşamalı olarak 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar çok girişli vize verilmesinin önü açılacak. Bu adımın, Schengen vizesi almakta zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.Vize kolaylığı hangi ülkelerde geçerli olacak?Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/schengende-yeni-donem-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basliyor-1097974239.html
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Bakan Bolat'tan vize kolaylığı duyurusu: İlk vize sonrası 6 ay, 1, 2, 3 ve 5 yıla kadar çok girişli vize imkanı
12:35 18.07.2025 (güncellendi: 12:45 18.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarının çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanmasına yönelik yeni bir karar aldı. Ticaret Bakanı Bolat, " İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak" dedi.
Schengen vizesi başvuru süreçlerinde Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize başvurularında kolaylaştırma ve hızlandırma sağlayacak yeni bir belge hazırladığını ve bu belgenin üye ülkelere gönderildiğini açıkladı.
Vize uygulamalarında kolaylık
Yeni uygulamayla birlikte, ilk kez vize alan kişilere sonraki başvurularında aşamalı olarak 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar çok girişli vize verilmesinin önü açılacak.
Bu adımın, Schengen vizesi almakta zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.
Vize kolaylığı hangi ülkelerde geçerli olacak?
Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.
Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak.
Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.