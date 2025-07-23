https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/tuketicilerin-dikkatine-kredi-kartiyla-odeme-komisyonu-yasal-degil-paranizi-geri-alabilirsiniz-1098087451.html
Tüketicilerin dikkatine: Kredi kartıyla ödeme komisyonu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz
Tüketicilerin dikkatine: Kredi kartıyla ödeme komisyonu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Tüketiciler, ödeme belgeleri, fişleri ile tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden veya bizzat başvuru yapabilir. Ödediği bedeli ticari faiziyle iadesini talep edebilir
2025-07-23T14:29+0300
2025-07-23T14:29+0300
2025-07-23T14:29+0300
görüş
tükonfed
tüketici konfederasyonu
ticaret bakanlığı
komisyon
kredi kartı
pos
pos cihazı
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Son zamanlarda özellikle tütün mamulleri ve alkol olmak üzere işletmelerin kartla ödeme yapan müşterilerden ekstra “komisyon ücreti” talep ettiği görülüyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü'ye göre, bu tür ek ücretler hem ticari ahlaka aykırı hem de haksız kazanç anlamına geliyor. Peki, kredi kartı komisyonu yasal mı? Bu ücret yasal olarak geri alınabilir mi? Tüketici, bu tür uygulamalara maruz kaldığında hangi kuruma şikayette bulunmalı? Kredi kartı komisyonu yasal mı?‘Pos komisyonu kanunlara aykırı olduğu gibi ticari ahlaka da aykırı’Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, işletmelerin müşterilerden pos komisyonu almasının hem kanunlara hem de ahlaka aykırı olduğunu söyledi:“İşletmeler kartlı ödemelerde bankaya ödemek durumundaki pos komisyonu ve hatta vergiyi de fiyatın içine dahil etmeye başladılar. Bu durum Vergi Usul Kanununa ve 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesine aykırı olduğu gibi haksız bir ticari uygulamadır. Ticari ahlaka da aykırıdır.”Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ne diyor?TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, pos cihazlarından alınan komisyonun Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na aykırı olduğunu söyleyerek işletmelerin bu uygulamadan derhal vazgeçmeleri gerektiğini söyledi:“5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen; üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz hükmüne açık aykırılık teşkil etmektedir.”Kredi kartından kesilen 'komisyon' nasıl geri alınır? Nereye şikayet edilir?Güllü, tüketicilerin hak arama yollarını şöyle sıraladı:📌Ödemeyi yapan tüketiciler, ödeme belgeleri, fişleri ile tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden veya bizzat başvuru yaparak komisyon adı altında ödediği bedeli ticari faiziyle iadesini talep edebilirler📌Tüketici hakkını olduğunu bilmesi ve hakkını araması çok önemli. Bunun için tüketici örgütleri ve Ticaret Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmeli‘Komisyonlara Düzenleme getirilmeli’TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bankaların komisyon miktarlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyerek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi:“Bankaların üye iş yerlerinden aldıkları komisyon miktarları oldukça yüksek. Bu hem kayıt dışılığı teşvik etmekte, hem de işletmelerin karlarında daralmaya neden olmaktadır. Bankalar yüzde 4’lere kadar ulaşan komisyon bedellerini üye iş yerlerinden almakta. İşletmeler de bu oranı tüketiciye ceza gibi kesmeye kalkmaktadır. Kamu otoritesi bankaların üye iş yerlerinin pos cihazlarından aldıkları yüksek komisyon bedellerini en fazla yüzde 1 olacak şekilde makul oranlara indirmelidir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bankalarin-sifir-faizli-kredi-yarisi-kizisti-faizsiz-kredide-limit-ayari-1098051211.html
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kredi kartı komisyonu, kredi kartı komisyonu yasal mı
kredi kartı komisyonu, kredi kartı komisyonu yasal mı
Tüketicilerin dikkatine: Kredi kartıyla ödeme komisyonu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz
Özel
Bazı işletmelerin kredi kartı kullanan müşterilerden aldığı 'komisyon' ücretleri hem hukuka aykırı hem de etik dışı olarak adlandırılıyor. Tüketici Konfederasyonu ise tüketicileri komisyona karşı uyarıyor ve isterseniz bu bedelleri geri alabileceğinizi belirtiyor.
Son zamanlarda özellikle tütün mamulleri ve alkol olmak üzere işletmelerin kartla ödeme yapan müşterilerden ekstra “komisyon ücreti” talep ettiği görülüyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü'ye göre, bu tür ek ücretler hem ticari ahlaka aykırı hem de haksız kazanç anlamına geliyor. Peki, kredi kartı komisyonu yasal mı? Bu ücret yasal olarak geri alınabilir mi? Tüketici, bu tür uygulamalara maruz kaldığında hangi kuruma şikayette bulunmalı? Kredi kartı komisyonu yasal mı?
‘Pos komisyonu kanunlara aykırı olduğu gibi ticari ahlaka da aykırı’
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, işletmelerin müşterilerden pos komisyonu almasının hem kanunlara hem de ahlaka aykırı olduğunu söyledi:
“İşletmeler kartlı ödemelerde bankaya ödemek durumundaki pos komisyonu ve hatta vergiyi de fiyatın içine dahil etmeye başladılar. Bu durum Vergi Usul Kanununa ve 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesine aykırı olduğu gibi haksız bir ticari uygulamadır. Ticari ahlaka da aykırıdır.”
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ne diyor?
TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, pos cihazlarından alınan komisyonun Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na aykırı olduğunu söyleyerek işletmelerin bu uygulamadan derhal vazgeçmeleri gerektiğini söyledi:
“5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen; üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz hükmüne açık aykırılık teşkil etmektedir.”
“Kredi kartı ile ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli, vergi veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmeler aldıkları parayı derhal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekir.”
Kredi kartından kesilen 'komisyon' nasıl geri alınır? Nereye şikayet edilir?
Güllü, tüketicilerin hak arama yollarını şöyle sıraladı:
📌Ödemeyi yapan tüketiciler, ödeme belgeleri, fişleri ile tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden veya bizzat başvuru yaparak komisyon adı altında ödediği bedeli ticari faiziyle iadesini talep edebilirler
📌Tüketici hakkını olduğunu bilmesi ve hakkını araması çok önemli. Bunun için tüketici örgütleri ve Ticaret Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmeli
“Tüketicimiz ilgili bankaya ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna) ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan haksız fiyat değerlendirme kuruluna şikayette bulunabilir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 77. maddesinin 13 maddesi uyarınca 863.500 TL idari para cezası uygulanır”
‘Komisyonlara Düzenleme getirilmeli’
TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bankaların komisyon miktarlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyerek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi:
“Bankaların üye iş yerlerinden aldıkları komisyon miktarları oldukça yüksek. Bu hem kayıt dışılığı teşvik etmekte, hem de işletmelerin karlarında daralmaya neden olmaktadır. Bankalar yüzde 4’lere kadar ulaşan komisyon bedellerini üye iş yerlerinden almakta. İşletmeler de bu oranı tüketiciye ceza gibi kesmeye kalkmaktadır. Kamu otoritesi bankaların üye iş yerlerinin pos cihazlarından aldıkları yüksek komisyon bedellerini en fazla yüzde 1 olacak şekilde makul oranlara indirmelidir.”