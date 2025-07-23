https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/tuketicilerin-dikkatine-kredi-kartiyla-odeme-komisyonu-yasal-degil-paranizi-geri-alabilirsiniz-1098087451.html

Tüketicilerin dikkatine: Kredi kartıyla ödeme komisyonu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz

Tüketicilerin dikkatine: Kredi kartıyla ödeme komisyonu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Tüketiciler, ödeme belgeleri, fişleri ile tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden veya bizzat başvuru yapabilir. Ödediği bedeli ticari faiziyle iadesini talep edebilir

2025-07-23T14:29+0300

2025-07-23T14:29+0300

2025-07-23T14:29+0300

görüş

tükonfed

tüketici konfederasyonu

ticaret bakanlığı

komisyon

kredi kartı

pos

pos cihazı

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Son zamanlarda özellikle tütün mamulleri ve alkol olmak üzere işletmelerin kartla ödeme yapan müşterilerden ekstra “komisyon ücreti” talep ettiği görülüyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü'ye göre, bu tür ek ücretler hem ticari ahlaka aykırı hem de haksız kazanç anlamına geliyor. Peki, kredi kartı komisyonu yasal mı? Bu ücret yasal olarak geri alınabilir mi? Tüketici, bu tür uygulamalara maruz kaldığında hangi kuruma şikayette bulunmalı? Kredi kartı komisyonu yasal mı?‘Pos komisyonu kanunlara aykırı olduğu gibi ticari ahlaka da aykırı’Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, işletmelerin müşterilerden pos komisyonu almasının hem kanunlara hem de ahlaka aykırı olduğunu söyledi:“İşletmeler kartlı ödemelerde bankaya ödemek durumundaki pos komisyonu ve hatta vergiyi de fiyatın içine dahil etmeye başladılar. Bu durum Vergi Usul Kanununa ve 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesine aykırı olduğu gibi haksız bir ticari uygulamadır. Ticari ahlaka da aykırıdır.”Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ne diyor?TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, pos cihazlarından alınan komisyonun Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na aykırı olduğunu söyleyerek işletmelerin bu uygulamadan derhal vazgeçmeleri gerektiğini söyledi:“5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen; üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz hükmüne açık aykırılık teşkil etmektedir.”Kredi kartından kesilen 'komisyon' nasıl geri alınır? Nereye şikayet edilir?Güllü, tüketicilerin hak arama yollarını şöyle sıraladı:📌Ödemeyi yapan tüketiciler, ödeme belgeleri, fişleri ile tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden veya bizzat başvuru yaparak komisyon adı altında ödediği bedeli ticari faiziyle iadesini talep edebilirler📌Tüketici hakkını olduğunu bilmesi ve hakkını araması çok önemli. Bunun için tüketici örgütleri ve Ticaret Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmeli‘Komisyonlara Düzenleme getirilmeli’TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bankaların komisyon miktarlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyerek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi:“Bankaların üye iş yerlerinden aldıkları komisyon miktarları oldukça yüksek. Bu hem kayıt dışılığı teşvik etmekte, hem de işletmelerin karlarında daralmaya neden olmaktadır. Bankalar yüzde 4’lere kadar ulaşan komisyon bedellerini üye iş yerlerinden almakta. İşletmeler de bu oranı tüketiciye ceza gibi kesmeye kalkmaktadır. Kamu otoritesi bankaların üye iş yerlerinin pos cihazlarından aldıkları yüksek komisyon bedellerini en fazla yüzde 1 olacak şekilde makul oranlara indirmelidir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bankalarin-sifir-faizli-kredi-yarisi-kizisti-faizsiz-kredide-limit-ayari-1098051211.html

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kredi kartı komisyonu, kredi kartı komisyonu yasal mı