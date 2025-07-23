https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trumpla-dev-anlasma-sonrasi-japonya-basbakani-ishibanin-istifasi-gundemde-1098075793.html

Trump'la 'dev anlaşma' sonrası Japonya Başbakanı İshiba'nın istifası gündemde

Trump'la 'dev anlaşma' sonrası Japonya Başbakanı İshiba'nın istifası gündemde

Sputnik Türkiye

Koalisyonu üst mecliste çoğunluğu kaybeden Japonya Başbakanı Shigeru İshiba'nın Trump işe yapılan 'büyük anlaşma' sonrası Ağustos ayında istifa etmeyi... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T09:52+0300

2025-07-23T09:52+0300

2025-07-23T09:52+0300

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Japonya Başbakanı Shigeru İshiba'nın Ağustos ayında istifa edeceği iddia edildi. Japon basınında yer alan haberlere göre İshiba'nın önümüzdeki haftalarda istifasını açıklaması bekleniyor. Trump ile 'dev anlaşma' sonrası istifa iddialarıABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile yaptığı 'büyük anlaşma' sonrası Ishiba'nın görevinden ayrılacağı iddiaları artmaya başladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Japonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve iki ülke arasında karşılıklı yüzde 15 gümrük vergisini içeren yeni ticaret anlaşmasını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Japonya'nın otomobil ithalatına uygulanan gümrük vergileri düşürüldü ve Japonya'nın diğer mallara yeni vergiler uygulamasının önüne geçildi.Koalisyon üst mecliste çoğunluğu kaybettiGeçtiğimiz pazar günü, İshiba'nın liderliğindeki iktidar koalisyonu, Japonya üst meclisinde çoğunluğu kaybetti. İktidar partisi LDP'nin alt mecliste de çoğunluğu bulunmuyor.İstifa iddialarına henüz yanıt vermeyen İshiba'nın istifa etmesi halinde Ekim ayında yeni parti lideri seçimi yapılacak. Shigeru İshiba, Eylül 2024'te yapılan seçimle başbakanlık görevine getirilmiş, Kasım ayındaki istifasının üzerinden 1.5 ay geçtikten sonra ikinci kez başbakan seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-japonya-ile-ticaret-anlasmasini-duyurdu-belki-de-simdiye-kadar-yapilan-en-buyuk-anlasma-1098072071.html

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