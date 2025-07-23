https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-japonya-ile-ticaret-anlasmasini-duyurdu-belki-de-simdiye-kadar-yapilan-en-buyuk-anlasma-1098072071.html
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Jaonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağı ve karşılıklı yüzde 15 gümrük vergilerini içerin ticaret anlaşmasını duyurdu. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T03:11+0300
2025-07-23T03:11+0300
2025-07-23T03:11+0300
dünya
abd
donald trump
japonya
tokyo
amerika birleşik devletleri
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile 'belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'yı duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Tokyo, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak ve 'karşılıklı' yüzde 15'lik gümrük vergileri ödeyecek.Trump, Truth Social platformunda şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html
japonya
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abd, donald trump, japonya, tokyo, amerika birleşik devletleri, truth social
abd, donald trump, japonya, tokyo, amerika birleşik devletleri, truth social
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'
ABD Başkanı Donald Trump, Jaonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağı ve karşılıklı yüzde 15 gümrük vergilerini içerin ticaret anlaşmasını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile 'belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'yı duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Tokyo, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak ve 'karşılıklı' yüzde 15'lik gümrük vergileri ödeyecek.
Trump, Truth Social platformunda şu açıklamayı yaptı:
“Japonya ile devasa bir Anlaşmayı tamamladık, belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük Anlaşma. Japonya, benim talimatımla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve bu yatırımın yüzde 90’lık karı ABD'ye kalacak. Bu anlaşma, yüz binlerce iş yaratacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Belki de en önemlisi, Japonya artık arabalar ve kamyonlar, pirinç ve bazı diğer tarım ürünleri ile diğer ürünleri kapsayan ticarete kapılarını açacak. Japonya, ABD'ye yüzde 15’lik karşılıklı gümrük vergileri ödeyecek. Bu, ABD için çok heyecan verici bir dönem ve özellikle Japonya ile her zaman harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli.”