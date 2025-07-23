Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-japonya-ile-ticaret-anlasmasini-duyurdu-belki-de-simdiye-kadar-yapilan-en-buyuk-anlasma-1098072071.html
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Jaonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağı ve karşılıklı yüzde 15 gümrük vergilerini içerin ticaret anlaşmasını duyurdu. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T03:11+0300
2025-07-23T03:11+0300
dünya
abd
donald trump
japonya
tokyo
amerika birleşik devletleri
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_0:0:747:420_1920x0_80_0_0_4443c77993718ceac6f9dbfdd1326255.png
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile 'belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'yı duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Tokyo, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak ve 'karşılıklı' yüzde 15'lik gümrük vergileri ödeyecek.Trump, Truth Social platformunda şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html
japonya
tokyo
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_55:0:714:494_1920x0_80_0_0_035c08584d6ac308c5ccb7474e790104.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, japonya, tokyo, amerika birleşik devletleri, truth social
abd, donald trump, japonya, tokyo, amerika birleşik devletleri, truth social

Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'

03:11 23.07.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Jaonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağı ve karşılıklı yüzde 15 gümrük vergilerini içerin ticaret anlaşmasını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile 'belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'yı duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Tokyo, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak ve 'karşılıklı' yüzde 15'lik gümrük vergileri ödeyecek.
Trump, Truth Social platformunda şu açıklamayı yaptı:

“Japonya ile devasa bir Anlaşmayı tamamladık, belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük Anlaşma. Japonya, benim talimatımla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve bu yatırımın yüzde 90’lık karı ABD'ye kalacak. Bu anlaşma, yüz binlerce iş yaratacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Belki de en önemlisi, Japonya artık arabalar ve kamyonlar, pirinç ve bazı diğer tarım ürünleri ile diğer ürünleri kapsayan ticarete kapılarını açacak. Japonya, ABD'ye yüzde 15’lik karşılıklı gümrük vergileri ödeyecek. Bu, ABD için çok heyecan verici bir dönem ve özellikle Japonya ile her zaman harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli.”

Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
DÜNYA
ABD-Filipinler ticaret anlaşmasında ABD vergi ödemeyecek: 'Filipinler Başkanı zorlu bir müzakereci'
Dün, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала