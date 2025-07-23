https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-japonya-ile-ticaret-anlasmasini-duyurdu-belki-de-simdiye-kadar-yapilan-en-buyuk-anlasma-1098072071.html

Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'

Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını duyurdu: 'Belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Jaonya'nın ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağı ve karşılıklı yüzde 15 gümrük vergilerini içerin ticaret anlaşmasını duyurdu. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T03:11+0300

2025-07-23T03:11+0300

2025-07-23T03:11+0300

dünya

abd

donald trump

japonya

tokyo

amerika birleşik devletleri

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile 'belki de şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma'yı duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Tokyo, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak ve 'karşılıklı' yüzde 15'lik gümrük vergileri ödeyecek.Trump, Truth Social platformunda şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-filipinler-ticaret-anlasmasinda-abd-vergi-odemeyecek-filipinler-baskani-zorlu-bir-muzakereci-1098069574.html

japonya

tokyo

amerika birleşik devletleri

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2025

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, japonya, tokyo, amerika birleşik devletleri, truth social