https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-vergilerinin-maliyeti-buyuk-japonyada-iktidar-meclis-cogunlugunu-kaybetti-isibanin-istifasi-1098083035.html
Trump vergilerinin maliyeti büyük: Japonya'da iktidar meclis çoğunluğunu kaybetti, İşiba'nın istifası gündemde
Trump vergilerinin maliyeti büyük: Japonya'da iktidar meclis çoğunluğunu kaybetti, İşiba'nın istifası gündemde
Sputnik Türkiye
ABD ile yakın teması sürdüren ülkelere Trump gümrük vergileri sürprizi sonrası bu ülke iktidarları, hesabı iç politikada ödüyor. ABD’nin güçlü destekçilerinden... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T13:27+0300
2025-07-23T13:27+0300
2025-07-23T13:28+0300
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ABD ile yola çıkan ülkelere Trump vergileri şokunun ardından bu ülkelerde iç politika sorunları başladı. Bunun son örneği Japonya oldu.Başbakanlığı Fumio Kişhida’dan devralan Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki iktidar koalisyonu, 20 Temmuz’daki seçimde ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nde (Sangiin) çoğunluğu kaybetti.Başbakan İşiba’nın bugün (23 Temmuz) ise istifa edeceği haberleri gündeme yansıdı. Bu iç siyasi gelişmeler dünya basınına 'Trump vergilerinin' bir yansıması olarak taşındı. Ölümü görüp sıtmaya hazırlandılarABD Başkanı Trump, Liberation Day (Kurtuluş Günü) olarak isimlendirdiği günden itibaren dost veya dost olmayan birçok ülkeye ek gümrük vergilerini açıklamasını takiben devam eden ülke bazında görüşmeler, ABD yararına sonuç vermeye devam ediyor. Trump vergilerini müzakere ederek düşüren “dost” ülkeler ise ölümü görüp sıtmaya razı oluyor ancak bunun bedeli iç politikaya hızla yansıyor.Japonya yüzde 25’le başladı şimdi ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacakTrump’ın Japonya’ya yüzde 25 ek gümrük vergisi açıklamasını takiben müzakereler başladı. Müzakereler sonucunu ABD Başkanı Trump "dev anlaşma" diyerek duyurdu. Trump "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman" dedi. Aynı heyecanı Japonya hissediyor mu bilinmez ancak anlaşmanın detayları şöyle yer aldı:Filipinler ABD mallarına sıfır vergi uygulayacakABD ile Trump vergileri onusunda masaya oturan bir diğer dost ülke ise Filipinler oldu. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Vaşhington'u ziyaret etti ve ek gümrük vergilerinde anlaşmaya vardı:Trump, 2 Nisan'da Filipinler'e yüzde 17 tarife getirileceğini açıklamış, bu ay başında gönderdiği "tarife mektubunda" bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 20 tarife uygulanacağını bildirmişti.Endonezya ABD mallarına vergiyi kaldırıyor ABD ile Endonezya Trump vergileri konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre;Bu üç ülkeden sonra gözlar ABD ile uzun zamandır müttefiklik yolu yürüyen Güney Kore'de. Güney Kore'ye yüzde 25 ek gümrük vergisi açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trumpla-dev-anlasma-sonrasi-japonya-basbakani-ishibanin-istifasi-gundemde-1098075793.html
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Beril Sönmez
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ferdinand marcos jr, japonya, abd, endonezya, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, abd gümrük vergileri, şigeru i̇şiba
ferdinand marcos jr, japonya, abd, endonezya, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, abd gümrük vergileri, şigeru i̇şiba
Trump vergilerinin maliyeti büyük: Japonya'da iktidar meclis çoğunluğunu kaybetti, İşiba'nın istifası gündemde
13:27 23.07.2025 (güncellendi: 13:28 23.07.2025)
Özel
ABD ile yakın teması sürdüren ülkelere Trump gümrük vergileri sürprizi sonrası bu ülke iktidarları, hesabı iç politikada ödüyor. ABD’nin güçlü destekçilerinden Japonya’da hükümet giderek zayıfladı. Japonya iktidar koalisyonu, önce parlamentonun üst kanadında çoğunluğu kaybetti, şimdide Başbakan Şigeru İşiba’nın istifaya hazırlandığı açıklandı.
ABD ile yola çıkan ülkelere Trump vergileri şokunun ardından bu ülkelerde iç politika sorunları başladı. Bunun son örneği Japonya oldu.
Başbakanlığı Fumio Kişhida’dan devralan Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki iktidar koalisyonu, 20 Temmuz’daki seçimde ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nde (Sangiin) çoğunluğu kaybetti.
Başbakan İşiba’nın bugün (23 Temmuz) ise istifa edeceği haberleri gündeme yansıdı. Bu iç siyasi gelişmeler dünya basınına 'Trump vergilerinin' bir yansıması olarak taşındı.
Ölümü görüp sıtmaya hazırlandılar
ABD Başkanı Trump, Liberation Day (Kurtuluş Günü) olarak isimlendirdiği günden itibaren dost veya dost olmayan birçok ülkeye ek gümrük vergilerini açıklamasını takiben devam eden ülke bazında görüşmeler, ABD yararına sonuç vermeye devam ediyor. Trump vergilerini müzakere ederek düşüren “dost” ülkeler ise ölümü görüp sıtmaya razı oluyor ancak bunun bedeli iç politikaya hızla yansıyor.
Japonya yüzde 25’le başladı şimdi ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak
Trump’ın Japonya’ya yüzde 25 ek gümrük vergisi açıklamasını takiben müzakereler başladı. Müzakereler sonucunu ABD Başkanı Trump "dev anlaşma" diyerek duyurdu. Trump "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman" dedi. Aynı heyecanı Japonya hissediyor mu bilinmez ancak anlaşmanın detayları şöyle yer aldı:
ABD'ye ihracatta Japonya yüzde 15 ek gümrük vergisi ödeyecek. Japon
Japonya, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Japonya, otomobil ve kamyonet, pirinç ve diğer bazı tarım ürünleri dahil olmak üzere ticarete açacak.
Filipinler ABD mallarına sıfır vergi uygulayacak
ABD ile Trump vergileri onusunda masaya oturan bir diğer dost ülke ise Filipinler oldu. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Vaşhington'u ziyaret etti ve ek gümrük vergilerinde anlaşmaya vardı:
Filipinler, ABD'ye 'serbest pazar' ve 'sıfır gümrük vergisi' uygulayacak.
Filipinler ABD'ye yüzde 19 vergi ödeyecek
Trump, 2 Nisan'da Filipinler'e yüzde 17 tarife getirileceğini açıklamış, bu ay başında gönderdiği "tarife mektubunda" bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 20 tarife uygulanacağını bildirmişti.
Endonezya ABD mallarına vergiyi kaldırıyor
ABD ile Endonezya Trump vergileri konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre;
Endonezya, ABD'den ithal edilen sanayi ile gıda ve tarım ürünlerinin yaklaşık yüzde 99'una uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracak
Endonezya pazarında ABD gıda ve tarım ürünlerine yönelik engeller, görüşülecek ve önlenecek
Bu üç ülkeden sonra gözlar ABD ile uzun zamandır müttefiklik yolu yürüyen Güney Kore'de. Güney Kore'ye yüzde 25 ek gümrük vergisi açıklanmıştı.