https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-vergilerinin-maliyeti-buyuk-japonyada-iktidar-meclis-cogunlugunu-kaybetti-isibanin-istifasi-1098083035.html

Trump vergilerinin maliyeti büyük: Japonya'da iktidar meclis çoğunluğunu kaybetti, İşiba'nın istifası gündemde

Trump vergilerinin maliyeti büyük: Japonya'da iktidar meclis çoğunluğunu kaybetti, İşiba'nın istifası gündemde

Sputnik Türkiye

ABD ile yakın teması sürdüren ülkelere Trump gümrük vergileri sürprizi sonrası bu ülke iktidarları, hesabı iç politikada ödüyor. ABD’nin güçlü destekçilerinden... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T13:27+0300

2025-07-23T13:27+0300

2025-07-23T13:28+0300

dünya

ferdinand marcos jr

japonya

abd

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ABD ile yola çıkan ülkelere Trump vergileri şokunun ardından bu ülkelerde iç politika sorunları başladı. Bunun son örneği Japonya oldu.Başbakanlığı Fumio Kişhida’dan devralan Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki iktidar koalisyonu, 20 Temmuz’daki seçimde ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nde (Sangiin) çoğunluğu kaybetti.Başbakan İşiba’nın bugün (23 Temmuz) ise istifa edeceği haberleri gündeme yansıdı. Bu iç siyasi gelişmeler dünya basınına 'Trump vergilerinin' bir yansıması olarak taşındı. Ölümü görüp sıtmaya hazırlandılarABD Başkanı Trump, Liberation Day (Kurtuluş Günü) olarak isimlendirdiği günden itibaren dost veya dost olmayan birçok ülkeye ek gümrük vergilerini açıklamasını takiben devam eden ülke bazında görüşmeler, ABD yararına sonuç vermeye devam ediyor. Trump vergilerini müzakere ederek düşüren “dost” ülkeler ise ölümü görüp sıtmaya razı oluyor ancak bunun bedeli iç politikaya hızla yansıyor.Japonya yüzde 25’le başladı şimdi ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacakTrump’ın Japonya’ya yüzde 25 ek gümrük vergisi açıklamasını takiben müzakereler başladı. Müzakereler sonucunu ABD Başkanı Trump "dev anlaşma" diyerek duyurdu. Trump "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman" dedi. Aynı heyecanı Japonya hissediyor mu bilinmez ancak anlaşmanın detayları şöyle yer aldı:Filipinler ABD mallarına sıfır vergi uygulayacakABD ile Trump vergileri onusunda masaya oturan bir diğer dost ülke ise Filipinler oldu. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Vaşhington'u ziyaret etti ve ek gümrük vergilerinde anlaşmaya vardı:Trump, 2 Nisan'da Filipinler'e yüzde 17 tarife getirileceğini açıklamış, bu ay başında gönderdiği "tarife mektubunda" bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 20 tarife uygulanacağını bildirmişti.Endonezya ABD mallarına vergiyi kaldırıyor ABD ile Endonezya Trump vergileri konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre;Bu üç ülkeden sonra gözlar ABD ile uzun zamandır müttefiklik yolu yürüyen Güney Kore'de. Güney Kore'ye yüzde 25 ek gümrük vergisi açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trumpla-dev-anlasma-sonrasi-japonya-basbakani-ishibanin-istifasi-gundemde-1098075793.html

japonya

abd

endonezya

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Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

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Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

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