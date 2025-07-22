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Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
beyoğlu
zincirleme kaza
i̇ett
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Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Beyoğlu'nda zincirleme kazaTarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar varZincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/sivasta-yolcu-otobusu-dag-yamacina-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1098024298.html
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Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

11:35 22.07.2025 (güncellendi: 12:17 22.07.2025)
© Mustafa Mert KaracaOtobüs ve taksi kaza
Otobüs ve taksi kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Mustafa Mert Karaca
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Beyoğlu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Beyoğlu'nda zincirleme kaza

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar var

Zincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
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