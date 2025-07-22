https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/beyoglunda-iett-otobusunun-de-karistigi-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1098056819.html

Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 2 İETT otobüsü ve 1 çöp kamyonunun karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T11:35+0300

2025-07-22T11:35+0300

2025-07-22T12:17+0300

türki̇ye

beyoğlu

zincirleme kaza

i̇ett

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Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Beyoğlu'nda zincirleme kazaTarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar varZincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/sivasta-yolcu-otobusu-dag-yamacina-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1098024298.html

türki̇ye

beyoğlu

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