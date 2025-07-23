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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-yarin-hava-40-hatta-45-dereceleri-bulacak-ates-yakmayin-1098070782.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yarın hava 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ateş yakmayın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yarın hava 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ateş yakmayın
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde bugün çıkan 54 yangından 51’inin kontrol altına alındığını, üç yangının ise devam ettiğini açıkladı... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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i̇brahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde çıkan orman yangınları hakkında konuştu.Yangınların 22’sinin ormanlık alanda, 32’sinin ise orman dışı alanlarda çıktığını belirten Bakan Yumaklı, özellikle Sakarya Geyve'de başlayıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangının 53. saatine girildiğini ifade etti.Eskişehir Seyitgazi, Karabük Çukurca ve İzmir Urla’da da yangınların devam ettiğini açıklayan Bakan Yumaklı, bu bölgelerde alevlerin kontrol altına alınmak üzere olduğunu, gece boyu müdahalenin süreceğini belirtti. Halka çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Yarın 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ülke genelindeki illerde sıcaklıklar. Bu şartların hepsinin oluşması söz konusu. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, kapalı alanların dışında herhangi bir ateş yakılmaması, bir alev oluşturabilecek herhangi bir ortama sebebiyet verilmemesi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/izmir-urlada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-suruyor-1098068204.html
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i̇brahim yumaklı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
i̇brahim yumaklı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yarın hava 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ateş yakmayın

00:05 23.07.2025
© AA / Sergen Sezginİbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Sergen Sezgin
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde bugün çıkan 54 yangından 51’inin kontrol altına alındığını, üç yangının ise devam ettiğini açıkladı. Yangınların 22’sinin ormanlık alanda, 32’sinin ise orman dışı alanlarda çıktığını belirten Yumaklı, halka ateş yakmaması konusunda uyarıda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde çıkan orman yangınları hakkında konuştu.
Yangınların 22’sinin ormanlık alanda, 32’sinin ise orman dışı alanlarda çıktığını belirten Bakan Yumaklı, özellikle Sakarya Geyve'de başlayıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangının 53. saatine girildiğini ifade etti.
Eskişehir Seyitgazi, Karabük Çukurca ve İzmir Urla’da da yangınların devam ettiğini açıklayan Bakan Yumaklı, bu bölgelerde alevlerin kontrol altına alınmak üzere olduğunu, gece boyu müdahalenin süreceğini belirtti.
Halka çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Yarın 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ülke genelindeki illerde sıcaklıklar. Bu şartların hepsinin oluşması söz konusu. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, kapalı alanların dışında herhangi bir ateş yakılmaması, bir alev oluşturabilecek herhangi bir ortama sebebiyet verilmemesi" dedi.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
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İzmir Urla’da orman yangını: Havadan ve karadan alevlere müdahale sürüyor
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