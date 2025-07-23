https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryada-yeni-orman-yangini-gokyuzunu-dumanlar-kapladi-1098087119.html

Sakarya'da yeni orman yangını: Gökyüzünü dumanlar kapladı

Sakarya'da yeni orman yangını: Gökyüzünü dumanlar kapladı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Geyve ilçesi Balaban mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgar ve eğimli arazi nedeniyle hızla yayıldı. Yangına hem havadan hem karadan müdahale... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T14:16+0300

2025-07-23T14:16+0300

2025-07-23T14:16+0300

türki̇ye

sakarya

orman yangını

yangın söndürme

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Sakarya'nın Geyve ilçesi Balaban mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Karaçam ve Nuruosmaniye mahalleleri arasında geniş bir alana yayılıyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, gökyüzünü kapladı.İtfaiye ve orman ekipleri alarma geçtiYangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.Yangının çıktığı bölgenin dik ve eğimli olması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Bu nedenle yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ehliyet-yenileme-ucreti-katlaniyor-tarihi-kaciran-7-bin-438-tl-odeyecek-1098085691.html

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