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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryada-yeni-orman-yangini-gokyuzunu-dumanlar-kapladi-1098087119.html
Sakarya'da yeni orman yangını: Gökyüzünü dumanlar kapladı
Sakarya'da yeni orman yangını: Gökyüzünü dumanlar kapladı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Geyve ilçesi Balaban mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgar ve eğimli arazi nedeniyle hızla yayıldı. Yangına hem havadan hem karadan müdahale... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:16+0300
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türki̇ye
sakarya
orman yangını
yangın söndürme
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Sakarya'nın Geyve ilçesi Balaban mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Karaçam ve Nuruosmaniye mahalleleri arasında geniş bir alana yayılıyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, gökyüzünü kapladı.İtfaiye ve orman ekipleri alarma geçtiYangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.Yangının çıktığı bölgenin dik ve eğimli olması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Bu nedenle yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ehliyet-yenileme-ucreti-katlaniyor-tarihi-kaciran-7-bin-438-tl-odeyecek-1098085691.html
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sakarya orman yangını, geyve yangını, balaban mevkii, orman yangını müdahale, yangın söndürme helikopteri, itfaiye ekipleri sakarya, orman yangını son durum
sakarya orman yangını, geyve yangını, balaban mevkii, orman yangını müdahale, yangın söndürme helikopteri, itfaiye ekipleri sakarya, orman yangını son durum

Sakarya'da yeni orman yangını: Gökyüzünü dumanlar kapladı

14:16 23.07.2025
© AASakarya orman yangını
Sakarya orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Sakarya'nın Geyve ilçesi Balaban mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgar ve eğimli arazi nedeniyle hızla yayıldı. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesi Balaban mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Karaçam ve Nuruosmaniye mahalleleri arasında geniş bir alana yayılıyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ve orman ekipleri alarma geçti

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgenin dik ve eğimli olması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Bu nedenle yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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