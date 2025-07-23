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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ehliyet-yenileme-ucreti-katlaniyor-tarihi-kaciran-7-bin-438-tl-odeyecek-1098085691.html
Ehliyet yenileme ücreti katlanıyor: Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek
Ehliyet yenileme ücreti katlanıyor: Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek
Sputnik Türkiye
Eski tip ehliyet kullanan sürücüler için tanınan süre sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesi yenileme işlemlerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tamamlanması... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:03+0300
2025-07-23T14:03+0300
türki̇ye
ehliyet
sürücü
sürücü belgesi
i̇çişleri bakanlığı
gelir i̇daresi başkanlığı
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihe kadar ehliyet yenileme işlemini tamamlamayan vatandaşlar, trafikte cezai işleme tabi tutulabilecek. 2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulamasıyla birlikte, belgelerin modernize edilmesi zorunlu hale geldi.Ehli̇yet yenileme ücreti şimdi̇ 15 TL, sonra 7 bi̇n 438 TL31 Temmuz'a kadar ehliyet değiştirme ücreti sadece 15 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutarın 2 TL’si Vakıf Hizmet Bedeli, 13 TL’si ise Değerli Kağıt Bedeli olarak tahsil ediliyor. Ancak bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti tam 7 bin 438 TL olacak.Randevu almadan işlem yapılamıyorSürücü belgesi yenileme işlemi için ilk adım, nvi.gov.tr üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu almak. Randevu oluşturulduktan sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden veya anlaşmalı bankalardan 15 TL'lik yenileme ücreti ödeniyor.Yeni̇ ehliyet için gerekli belgelerBaşvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler şöyle:Geçici sürücü belgesi verilecekTüm belgelerin tamamlanmasının ardından, randevu günü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gidilerek işlem tamamlanıyor. Yeni ehliyet basılana kadar geçerli olan geçici sürücü belgesi veriliyor ve bu belge ile trafikte yasal olarak araç kullanılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bakan-yumakli-son-durumu-acikladi-urladaki-orman-yangini-kontrol-altinda-1098082369.html
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ehliyet yenileme, sürücü belgesi yenileme, eski tip ehliyet, ehliyet değiştirme ücreti, nvi randevu, yeni tip sürücü belgesi
ehliyet yenileme, sürücü belgesi yenileme, eski tip ehliyet, ehliyet değiştirme ücreti, nvi randevu, yeni tip sürücü belgesi

Ehliyet yenileme ücreti katlanıyor: Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek

14:03 23.07.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Eski tip ehliyet kullanan sürücüler için tanınan süre sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesi yenileme işlemlerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar başvurmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve cezai işlem uygulanabilecek. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihe kadar ehliyet yenileme işlemini tamamlamayan vatandaşlar, trafikte cezai işleme tabi tutulabilecek. 2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulamasıyla birlikte, belgelerin modernize edilmesi zorunlu hale geldi.

Ehli̇yet yenileme ücreti şimdi̇ 15 TL, sonra 7 bi̇n 438 TL

31 Temmuz'a kadar ehliyet değiştirme ücreti sadece 15 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutarın 2 TL’si Vakıf Hizmet Bedeli, 13 TL’si ise Değerli Kağıt Bedeli olarak tahsil ediliyor. Ancak bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti tam 7 bin 438 TL olacak.

Randevu almadan işlem yapılamıyor

Sürücü belgesi yenileme işlemi için ilk adım, nvi.gov.tr üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu almak. Randevu oluşturulduktan sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden veya anlaşmalı bankalardan 15 TL'lik yenileme ücreti ödeniyor.

Yeni̇ ehliyet için gerekli belgeler

Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler şöyle:
Eski sürücü belgesi
T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Sürücü sağlık raporu
1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Ücret dekontu (15 TL)
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Geçici sürücü belgesi verilecek

Tüm belgelerin tamamlanmasının ardından, randevu günü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gidilerek işlem tamamlanıyor. Yeni ehliyet basılana kadar geçerli olan geçici sürücü belgesi veriliyor ve bu belge ile trafikte yasal olarak araç kullanılabiliyor.
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