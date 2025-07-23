https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/pasinyan-ermenistani-abdye-devretmeyi-kabul-etti-1098083486.html

‘Paşinyan, Ermenistan’ı ABD'ye devretmeyi kabul etti’

‘Paşinyan, Ermenistan’ı ABD'ye devretmeyi kabul etti’

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan’ı Nahcivan’a bağlayan Zangezur Koridoru’nun kontrolünü ABD’li özel güvenlik şirketine devretmeye hazırlandığı... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T12:16+0300

2025-07-23T12:16+0300

2025-07-23T12:20+0300

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İspanya’nın Periodista Digital haber portalı, Ermeni diasporası arasında dolaşan ve Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında sağlandığı iddia edilen gizli bir memoranduma dikkat çekti.Memorandumun, Ermenistan’ın Sünik Bölgesinden geçecek ve Azerbaycan’ı Nahçivan’a birleştirecek olan 42 kilometrelik ulaşım koridorunun oluşturulmasını öngördüğü ifade edildi.Söz konusu koridorun, 2020’deki savaşın ardından Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik en büyük talebi olduğu anımsatılan yazıda, ‘Trump Köprüsü’ adı verilen koridorun idaresinin ABD’li bir özel şirkete verileceği ifade edildi. Erivan’ın, koridorun faaliyetinden elde edilecek gelirin sadece yüzde 30’unu alacağı kaydedilirken memorandumun üç ülkenin de onayını aldığı belirtildi.Periodista Digital, “Memorandumun, Ermenistan topraklarına büyük miktarda ABD kuvveti konuşlandırılmasını öngörmesi dikkat çekiyor. Mevcut bilgilere göre, bunlar ABD’nin düzenli silahlı kuvvetleri değil, yaklaşık bin savaşçıdan oluşan özel bir askeri şirket olacak. Bu savaşçılar güç kullanma yetkisine sahip olacak” ifadesini kullandı.Eivan'ın uzun yıllardır ortağı olan Paris’in bile bundan etkileneceği kaydedilen yazıda, “Ülke fiilen Amerikan özel kuvvetleri tarafından işgal edilecek. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ve Fransa'nın ortağı olması mümkün değil. Nitekim ABD, Ermenistan'ın oy kullanma hakkından, Fransa'nın da bölgedeki çıkarlarını savunma fırsatından mahrum bırakıldığı yepyeni bir siyasi durum yaratıyor” dendi.Ermenistan’ın, egemen topraklarının önemli bir kısmından vazgeçmeye ve herhangi bir tazminat almadan Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik büyük çaplı bir projenin hayata geçirilmesini kabul etmeye zorlandığı kaydedildi.Bunun aynı zamanda İran ile başlıca düşmanı ABD arasında mesafe kalmaması anlamına geleceği ve bölgede büyük bir savaşı tetikleyebileceği vurgulandı.

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