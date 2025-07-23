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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için İstanbul'da yeniden buluşuyor
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için İstanbul'da yeniden buluşuyor
Sputnik Türkiye
16 Mayıs ve 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından Kiev'in tutumu nedeniyle belirsiz bir rotaya giren Rusya-Ukrayna müzakereleri, diplomatik temaslar... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T10:30+0300
2025-07-23T10:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
türkiye
vladimir medinskiy
mihail galuzin
aleksandr fomin
ukrayna
i̇stanbul
rusya
müzakere
vladimir putin
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Ukrayna krizine çözüm bulmak için Moskova ve Kiev'den heyetlerin katılımıyla yürütülen müzakere sürecinde 3. tur bugün başlıyor. Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, görüşmelerin bu akşam saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda yapılması bekleniyor, ancak saat henüz kesinleşmedi.Ukrayna krizine çözüm arayışlarını sürdürecek olan heyetler, ikinci turda birbirlerine sundukları memorandum taslaklarına ilişkin görüşlerini karşılıklı olarak paylaşacak. İhtilaf bulunan maddeler üzerinde orta yol bulmak için istişarelere devam edilecek.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere yine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.Batı'dan aldığı destek ve telkinlerle silahlanma girişimlerine devam eden ve müzakere sürecini sürüncemede bırakan Kiev, İstanbul'da aynı heyetle masaya oturuyor. Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiha yer alıyor.'Müzakereler Ukrayna'nın eylemleri nedeniyle durdu'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’, Rus heyetinin İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.Zaharova, "Müzakereler Ukrayna tarafının eylemleri nedeniyle durdu. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ve görüyorsunuz, ya bir sonraki turdan kaçınıyorlar ya da ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz formüle edemediler” dedi.İlk iki turdan çıkan sonuçlar: Cenaze ve esir takasları gerçekleştirildi16 Mayıs'taki birinci turdan sonra Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı.2 Haziran'daki görüşmede taraflar, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili hazırladıkları memorandum taslaklarını birbirlerine teslim etmişti.Esir, ağır yaralı, hasta askerler ile ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin takası konusunda mutabakata varan taraflar, bu süreci uygulamaya devam ediyor. Medinskiy, 16 Haziran'da yaptığı açıklamayla, İstanbul'da verdikleri sözü yerine getirdiklerini ve 6060 Ukrayna askerinin cenazesini teslim etme sürecini tamamladıklarını vurgulamıştı. Buna karşılık Ukrayna, Moskova'ya 78 Rus askerinin cenazesini vermişti.Bunlara ek olarak 17 Temmmuz'da Rusya'dan Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesi daha gönderilirken, Moskova'ya 19 askerinin cenazesi teslim edilmişti.Ayrıca iki ülke arasında herhangi bir sayı belirtilmeden bir dizi esir asker takası da gerçekleştirilmişti.Rusya, 2. turda Ukrayna'dan 339 kayıp çocuğun listesini alırken bu gelişme, Batı ile Kiev'in Rus tarafının binlerce çocuğu kaçırdığı yönündeki suçlamalarını tamamen boşa çıkarmıştı.Kremlin'den temkinli açıklamaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşımın temini ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlı.Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası 3. turla ilgili açıklamasında, İstanbul'daki yapılacak yeni turda atılım beklemek için bir gerekçeleri olmadığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusya-ukrayna-gorusmelerinin-carsamba-aksami-baslamasi-bekleniyor-1098067170.html
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türkiye, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin, ukrayna, i̇stanbul, rusya, müzakere, vladimir putin, dmitriy peskov, mariya zaharova
türkiye, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin, ukrayna, i̇stanbul, rusya, müzakere, vladimir putin, dmitriy peskov, mariya zaharova

Rusya ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için İstanbul'da yeniden buluşuyor

10:30 23.07.2025 (güncellendi: 10:35 23.07.2025)
çırağan rusya ukrayna
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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16 Mayıs ve 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından Kiev'in tutumu nedeniyle belirsiz bir rotaya giren Rusya-Ukrayna müzakereleri, diplomatik temaslar sonucunda bugün İstanbul'da yeniden canlanacak.
Ukrayna krizine çözüm bulmak için Moskova ve Kiev'den heyetlerin katılımıyla yürütülen müzakere sürecinde 3. tur bugün başlıyor. Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, görüşmelerin bu akşam saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda yapılması bekleniyor, ancak saat henüz kesinleşmedi.

Ukrayna krizine çözüm arayışlarını sürdürecek olan heyetler, ikinci turda birbirlerine sundukları memorandum taslaklarına ilişkin görüşlerini karşılıklı olarak paylaşacak. İhtilaf bulunan maddeler üzerinde orta yol bulmak için istişarelere devam edilecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere yine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.

Batı'dan aldığı destek ve telkinlerle silahlanma girişimlerine devam eden ve müzakere sürecini sürüncemede bırakan Kiev, İstanbul'da aynı heyetle masaya oturuyor. Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiha yer alıyor.

'Müzakereler Ukrayna'nın eylemleri nedeniyle durdu'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’, Rus heyetinin İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Zaharova, "Müzakereler Ukrayna tarafının eylemleri nedeniyle durdu. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ve görüyorsunuz, ya bir sonraki turdan kaçınıyorlar ya da ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz formüle edemediler” dedi.

İlk iki turdan çıkan sonuçlar: Cenaze ve esir takasları gerçekleştirildi

16 Mayıs'taki birinci turdan sonra Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.

Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı.

2 Haziran'daki görüşmede taraflar, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili hazırladıkları memorandum taslaklarını birbirlerine teslim etmişti.

Esir, ağır yaralı, hasta askerler ile ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin takası konusunda mutabakata varan taraflar, bu süreci uygulamaya devam ediyor. Medinskiy, 16 Haziran'da yaptığı açıklamayla, İstanbul'da verdikleri sözü yerine getirdiklerini ve 6060 Ukrayna askerinin cenazesini teslim etme sürecini tamamladıklarını vurgulamıştı. Buna karşılık Ukrayna, Moskova'ya 78 Rus askerinin cenazesini vermişti.

Bunlara ek olarak 17 Temmmuz'da Rusya'dan Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesi daha gönderilirken, Moskova'ya 19 askerinin cenazesi teslim edilmişti.

Ayrıca iki ülke arasında herhangi bir sayı belirtilmeden bir dizi esir asker takası da gerçekleştirilmişti.

Rusya, 2. turda Ukrayna'dan 339 kayıp çocuğun listesini alırken bu gelişme, Batı ile Kiev'in Rus tarafının binlerce çocuğu kaçırdığı yönündeki suçlamalarını tamamen boşa çıkarmıştı.

Kremlin'den temkinli açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşımın temini ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlı.

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası 3. turla ilgili açıklamasında, İstanbul'daki yapılacak yeni turda atılım beklemek için bir gerekçeleri olmadığının altını çizdi.
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’
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