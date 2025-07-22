https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusya-ukrayna-gorusmelerinin-carsamba-aksami-baslamasi-bekleniyor-1098067170.html
‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’
‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerin 23 Temmuz'da saat 19.00'da başlamasının beklendiği belirtildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T20:16+0300
2025-07-22T20:16+0300
2025-07-22T21:11+0300
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Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerin çarşamba günü saat 19.00'da başlaması bekleniyor, ancak tarih ve saat henüz kesinleşmedi.Kaynak, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin Çarşamba günü Moskova saatiyle 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması bekleniyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil: tarih ve saat belirleniyor" dedi.Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sadece bir gün sürmesinin beklendiğini belirten kaynak, görüşmeler için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nın seçilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin ilgisi ile ilgili olduğunu kaydetti.Kaynak ayrıca, görüşmelerde iletişim dilinin heyetlerin kendileri tarafından belirleneceğini ve organizatörlerin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Rusya ve Ukrayna heyetleri daha önce İstanbul'da iki kez doğrudan görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler esir takası ile sonuçlanmıştı. Ayrıca Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cesetlerini Kiev rejimine teslim etmişti. Ayrıca taraflar çatışmanın çözümüne ilişkin taslak memorandumlarını iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/peskov-3-tur-muzakerelerde-bir-atilim-beklemek-icin-herhangi-bir-gerekce-yok-1098060238.html
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rusya, ukrayna, müzakere, türkiye, i̇stanbul, çırağan sarayı
rusya, ukrayna, müzakere, türkiye, i̇stanbul, çırağan sarayı
‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’
20:16 22.07.2025 (güncellendi: 21:11 22.07.2025)
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerin 23 Temmuz'da saat 19.00'da başlamasının beklendiği belirtildi.
Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerin çarşamba günü saat 19.00'da başlaması bekleniyor, ancak tarih ve saat henüz kesinleşmedi.
Kaynak, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin Çarşamba günü Moskova saatiyle 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması bekleniyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil: tarih ve saat belirleniyor" dedi.
Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sadece bir gün sürmesinin beklendiğini belirten kaynak, görüşmeler için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nın seçilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin ilgisi ile ilgili olduğunu kaydetti.
Kaynak ayrıca, görüşmelerde iletişim dilinin heyetlerin kendileri tarafından belirleneceğini ve organizatörlerin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri daha önce İstanbul'da iki kez doğrudan görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler esir takası ile sonuçlanmıştı. Ayrıca Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cesetlerini Kiev rejimine teslim etmişti. Ayrıca taraflar çatışmanın çözümüne ilişkin taslak memorandumlarını iletmişti.