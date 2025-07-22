https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusya-ukrayna-gorusmelerinin-carsamba-aksami-baslamasi-bekleniyor-1098067170.html

‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’

‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerin 23 Temmuz'da saat 19.00'da başlamasının beklendiği belirtildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T20:16+0300

2025-07-22T20:16+0300

2025-07-22T21:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

müzakere

türkiye

i̇stanbul

çırağan sarayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096280409_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_371259446bab8415eb8b1608588e2b4f.jpg

Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerin çarşamba günü saat 19.00'da başlaması bekleniyor, ancak tarih ve saat henüz kesinleşmedi.Kaynak, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin Çarşamba günü Moskova saatiyle 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması bekleniyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil: tarih ve saat belirleniyor" dedi.Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sadece bir gün sürmesinin beklendiğini belirten kaynak, görüşmeler için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nın seçilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin ilgisi ile ilgili olduğunu kaydetti.Kaynak ayrıca, görüşmelerde iletişim dilinin heyetlerin kendileri tarafından belirleneceğini ve organizatörlerin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Rusya ve Ukrayna heyetleri daha önce İstanbul'da iki kez doğrudan görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler esir takası ile sonuçlanmıştı. Ayrıca Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cesetlerini Kiev rejimine teslim etmişti. Ayrıca taraflar çatışmanın çözümüne ilişkin taslak memorandumlarını iletmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/peskov-3-tur-muzakerelerde-bir-atilim-beklemek-icin-herhangi-bir-gerekce-yok-1098060238.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

çırağan sarayı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, müzakere, türkiye, i̇stanbul, çırağan sarayı