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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusya-ukrayna-gorusmelerinin-carsamba-aksami-baslamasi-bekleniyor-1098067170.html
‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’
‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerin 23 Temmuz'da saat 19.00'da başlamasının beklendiği belirtildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T20:16+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
müzakere
türkiye
i̇stanbul
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Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerin çarşamba günü saat 19.00'da başlaması bekleniyor, ancak tarih ve saat henüz kesinleşmedi.Kaynak, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin Çarşamba günü Moskova saatiyle 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması bekleniyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil: tarih ve saat belirleniyor" dedi.Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sadece bir gün sürmesinin beklendiğini belirten kaynak, görüşmeler için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nın seçilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin ilgisi ile ilgili olduğunu kaydetti.Kaynak ayrıca, görüşmelerde iletişim dilinin heyetlerin kendileri tarafından belirleneceğini ve organizatörlerin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Rusya ve Ukrayna heyetleri daha önce İstanbul'da iki kez doğrudan görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler esir takası ile sonuçlanmıştı. Ayrıca Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cesetlerini Kiev rejimine teslim etmişti. Ayrıca taraflar çatışmanın çözümüne ilişkin taslak memorandumlarını iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/peskov-3-tur-muzakerelerde-bir-atilim-beklemek-icin-herhangi-bir-gerekce-yok-1098060238.html
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rusya, ukrayna, müzakere, türkiye, i̇stanbul, çırağan sarayı
rusya, ukrayna, müzakere, türkiye, i̇stanbul, çırağan sarayı

‘Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çarşamba akşamı başlaması bekleniyor’

20:16 22.07.2025 (güncellendi: 21:11 22.07.2025)
© AA / Arda KüçükkayaTürkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Arda Küçükkaya
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılacak görüşmelerin 23 Temmuz'da saat 19.00'da başlamasının beklendiği belirtildi.
Bir Türk kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerin çarşamba günü saat 19.00'da başlaması bekleniyor, ancak tarih ve saat henüz kesinleşmedi.
Kaynak, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin Çarşamba günü Moskova saatiyle 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması bekleniyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil: tarih ve saat belirleniyor" dedi.
Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sadece bir gün sürmesinin beklendiğini belirten kaynak, görüşmeler için İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nın seçilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin ilgisi ile ilgili olduğunu kaydetti.
Kaynak ayrıca, görüşmelerde iletişim dilinin heyetlerin kendileri tarafından belirleneceğini ve organizatörlerin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri daha önce İstanbul'da iki kez doğrudan görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler esir takası ile sonuçlanmıştı. Ayrıca Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cesetlerini Kiev rejimine teslim etmişti. Ayrıca taraflar çatışmanın çözümüne ilişkin taslak memorandumlarını iletmişti.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: 3. tur müzakerelerde bir atılım beklemek için herhangi bir gerekçe yok
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