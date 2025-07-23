https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ukrayna-muzakereleri-neden-ciragan-sarayinda-duzenleniyor-1098076243.html
Rusya-Ukrayna müzakereleri neden Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor?
Rusya-Ukrayna müzakereleri neden Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor?
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında olası 3. tur müzakerelerin Çırağan Sarayı'nda yapılmasının tercih edilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin bu yere... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T09:58+0300
2025-07-23T09:58+0300
2025-07-23T10:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
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çırağan sarayı
rusya
ukrayna
müzakere
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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya-Ukrayna müzakereleri için neden Çırağan Sarayı’nın seçildiğine açıklık getirdi.Kaynak, “Her şeyden önce kapasitesi. Büyük ölçekli, muazzam bir yer. İkincisi, tarihi önemi. Büyük tarihin bir parçası. Bir de heyetler ve etkinliği takip eden gazeteciler gerçekten burayı beğendi. Büyük bir ilgi var” ifadesini kullandı.Rus heyeti aynı kadroyla katılıyorKaynak ayrıca bugün İstanbul'da yapılması beklenen görüşmede, Rus müzakere heyetinin dört ana üye ve dört uzmandan oluşacağını söyledi. Kaynak, Rus heyetinde yer alan kişilerin aynı kaldığını kaydetti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin bu hafta İstanbul'da gerçekleşeceğini bildirmişti. Fidan, diyaloğun devam etmesi umudunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-ingilteredeki-iki-askeri-tesise-253-milyon-dolar-harcayacak-1098075045.html
i̇stanbul
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i̇stanbul, çırağan sarayı, rusya, ukrayna, müzakere
i̇stanbul, çırağan sarayı, rusya, ukrayna, müzakere
Rusya-Ukrayna müzakereleri neden Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor?
09:58 23.07.2025 (güncellendi: 10:06 23.07.2025)
Rusya ve Ukrayna arasında olası 3. tur müzakerelerin Çırağan Sarayı'nda yapılmasının tercih edilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin bu yere sergilediği ilgi ile bağlantılı olduğu belirtildi.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya-Ukrayna müzakereleri için neden Çırağan Sarayı’nın seçildiğine açıklık getirdi.
Kaynak, “Her şeyden önce kapasitesi. Büyük ölçekli, muazzam bir yer. İkincisi, tarihi önemi. Büyük tarihin bir parçası. Bir de heyetler ve etkinliği takip eden gazeteciler gerçekten burayı beğendi. Büyük bir ilgi var” ifadesini kullandı.
Rus heyeti aynı kadroyla katılıyor
Kaynak ayrıca bugün İstanbul'da yapılması beklenen görüşmede, Rus müzakere heyetinin dört ana üye ve dört uzmandan oluşacağını söyledi. Kaynak, Rus heyetinde yer alan kişilerin aynı kaldığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin bu hafta İstanbul'da gerçekleşeceğini bildirmişti. Fidan, diyaloğun devam etmesi umudunu dile getirmişti.