https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ukrayna-muzakereleri-neden-ciragan-sarayinda-duzenleniyor-1098076243.html

Rusya-Ukrayna müzakereleri neden Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor?

Rusya-Ukrayna müzakereleri neden Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor?

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında olası 3. tur müzakerelerin Çırağan Sarayı'nda yapılmasının tercih edilmesinin sarayın kapasitesi, tarihi önemi ve heyetlerin bu yere... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T09:58+0300

2025-07-23T09:58+0300

2025-07-23T10:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇stanbul

çırağan sarayı

rusya

ukrayna

müzakere

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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya-Ukrayna müzakereleri için neden Çırağan Sarayı’nın seçildiğine açıklık getirdi.Kaynak, “Her şeyden önce kapasitesi. Büyük ölçekli, muazzam bir yer. İkincisi, tarihi önemi. Büyük tarihin bir parçası. Bir de heyetler ve etkinliği takip eden gazeteciler gerçekten burayı beğendi. Büyük bir ilgi var” ifadesini kullandı.Rus heyeti aynı kadroyla katılıyorKaynak ayrıca bugün İstanbul'da yapılması beklenen görüşmede, Rus müzakere heyetinin dört ana üye ve dört uzmandan oluşacağını söyledi. Kaynak, Rus heyetinde yer alan kişilerin aynı kaldığını kaydetti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin bu hafta İstanbul'da gerçekleşeceğini bildirmişti. Fidan, diyaloğun devam etmesi umudunu dile getirmişti.

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i̇stanbul

çırağan sarayı

rusya

ukrayna

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i̇stanbul, çırağan sarayı, rusya, ukrayna, müzakere