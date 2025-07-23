https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-ingilteredeki-iki-askeri-tesise-253-milyon-dolar-harcayacak-1098075045.html

ABD, İngiltere'deki iki askeri tesise 253 milyon dolar harcayacak

ABD, İngiltere'deki iki askeri tesise 253 milyon dolar harcayacak

Sputnik Türkiye

İngiltere’ye 2008'den bu yana ilk kez nükleer silah konuşlandıran ABD’nin, Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir komuta merkezi ve bir korumalı tesis inşa... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T09:13+0300

2025-07-23T09:13+0300

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Sputnik, ABD Hava Kuvvetleri’nin belgelerini inceleyerek ABD’nin nükleer silah konuşlandırdığı İngiltere’deki Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü'nde yeni askeri tesislerin yapımına 253 milyon dolar harcayacağı bilgisine ulaştı.ABD Hava Kuvvetleri'nin 2026 mali yılı bütçe belgeleri, Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü'nde 1979 yılında inşa edilen bir tesisin yerine 104 milyon dolarlık bir komuta merkezi ve 149 milyon dolarlık yeni bir Defender Harekât Üssü inşa etmeyi planlandığını ortaya koyuyor. Her iki proje de, nükleer silahların emniyetini, güvenliğini ve kullanıma hazır olma durumunu sağlama misyonunun bir parçası.Komuta merkezinde müdahale, iletişim ve acil durum yönetim merkezlerinin yanı sıra elektromanyetik etkilere karşı koruma da bulunacak. İkinci tesis, bir cephanelik, bir depo, bir güvenlik odası ve 22 hızlı müdahale aracından oluşan bir filonun oluşturulmasını sağlayacak. Güvenlik personeli 221 kişi artarak 575'e ulaşacak. Belgelere göre, inşaatın 2031 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.Daha önce UK Defence Journal, ABD'nin 17 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere’ye nükleer silah konuşlandırdığını bildirmişti. Kaynaklara göre, Suffolk bölgesindeki Lakenheath üssüne B61-12 termonükleer bombaları konuşlandırıldı. İngiliz yetkililer bu bilgi hakkında resmi bir açıklama yapmadı.Rusya, NATO’nun Avrupa'da güç toplaması konusundaki endişelerini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit haklar temelinde diyaloğa açık olduğunu, Batı'nın da kıtayı silahlandırma yolundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

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