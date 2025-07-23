https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-iran-ve-cin-temsilcileri-tahranda-bir-araya-geldi-1098071858.html

Rusya, İran ve Çin temsilcileri Tahran'da bir araya geldi

Rusya, İran ve Çin temsilcileri Tahran'da bir araya geldi

Sputnik Türkiye

İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin İran nükleer programıyla ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştıkları bildirildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

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Tasnim ajansının haberine göre, İran, Rusya ve Çin temsilcileri, Tahran'da düzenlenen toplantıda, İran'ın nükleer programıyla ilgili istişarelere önümüzdeki haftalarda devam etme konusunda anlaştı.Haberde, “Ülkemiz Dışişleri Bakanlığında İran, Rusya ve Çin diplomatik heyetlerinin katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, üç katılımcı ülkenin temsilcileri nükleer konulardaki müzakerelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldı. Katılımcılar, hükümetlerinin tutum ve eylemleri koordine etmek için yakın istişareleri sürdürme yönündeki güçlü arzusunu vurguladı ve üç ülke arasındaki bu tür toplantıların önümüzdeki haftalarda çeşitli düzeylerde devam etmesi konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

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