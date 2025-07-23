Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-iran-ve-cin-temsilcileri-tahranda-bir-araya-geldi-1098071858.html
Rusya, İran ve Çin temsilcileri Tahran'da bir araya geldi
Rusya, İran ve Çin temsilcileri Tahran'da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin İran nükleer programıyla ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştıkları bildirildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T01:37+0300
2025-07-23T01:35+0300
dünya
rusya
i̇ran
çin
tahran
i̇ran nükleer programı
tasnim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095200663_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_87d703d3e39edb8ba3195d397805f642.jpg
Tasnim ajansının haberine göre, İran, Rusya ve Çin temsilcileri, Tahran'da düzenlenen toplantıda, İran'ın nükleer programıyla ilgili istişarelere önümüzdeki haftalarda devam etme konusunda anlaştı.Haberde, “Ülkemiz Dışişleri Bakanlığında İran, Rusya ve Çin diplomatik heyetlerinin katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, üç katılımcı ülkenin temsilcileri nükleer konulardaki müzakerelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldı. Katılımcılar, hükümetlerinin tutum ve eylemleri koordine etmek için yakın istişareleri sürdürme yönündeki güçlü arzusunu vurguladı ve üç ülke arasındaki bu tür toplantıların önümüzdeki haftalarda çeşitli düzeylerde devam etmesi konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trumptan-arakciye-gerekirse-tekrar-yapacagiz-1098048003.html
rusya
i̇ran
çin
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095200663_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b20e7a133cd2a2eaf91aee9c93bbb101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, i̇ran, çin, tahran, i̇ran nükleer programı, tasnim
rusya, i̇ran, çin, tahran, i̇ran nükleer programı, tasnim

Rusya, İran ve Çin temsilcileri Tahran'da bir araya geldi

01:37 23.07.2025
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Multimedya arşivine gidinРФ, КНР и Иран проводят переговоры по иранской ядерной проблеме в Пекине
РФ, КНР и Иран проводят переговоры по иранской ядерной проблеме в Пекине - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin İran nükleer programıyla ilgili istişarelere devam etme konusunda anlaştıkları bildirildi.
Tasnim ajansının haberine göre, İran, Rusya ve Çin temsilcileri, Tahran'da düzenlenen toplantıda, İran'ın nükleer programıyla ilgili istişarelere önümüzdeki haftalarda devam etme konusunda anlaştı.
Haberde, “Ülkemiz Dışişleri Bakanlığında İran, Rusya ve Çin diplomatik heyetlerinin katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, üç katılımcı ülkenin temsilcileri nükleer konulardaki müzakerelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldı. Katılımcılar, hükümetlerinin tutum ve eylemleri koordine etmek için yakın istişareleri sürdürme yönündeki güçlü arzusunu vurguladı ve üç ülke arasındaki bu tür toplantıların önümüzdeki haftalarda çeşitli düzeylerde devam etmesi konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.
Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
DÜNYA
Trump'tan Arakçi'ye: 'Gerekirse tekrar yapacağız'
Dün, 04:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала