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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trumptan-arakciye-gerekirse-tekrar-yapacagiz-1098048003.html
Trump'tan Arakçi'ye: 'Gerekirse tekrar yapacağız'
Trump'tan Arakçi'ye: 'Gerekirse tekrar yapacağız'
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeni saldırılar düzenleyeceğini söyledi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T04:46+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ülkenin nükleer tesislerinin "ciddi şekilde hasar gördüğünü" söylediği son sözlerine tepki gösterdi.Truth Social platformundan paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kulandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/arakci-uranyum-zenginlestirme-programi-simdilik-durduruldu-ancak-calismalarimizdan-vazgecemeyiz-1098047668.html
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abd, donald trump, i̇ran, truth social, cnn, i̇ran nükleer anlaşması
abd, donald trump, i̇ran, truth social, cnn, i̇ran nükleer anlaşması

Trump'tan Arakçi'ye: 'Gerekirse tekrar yapacağız'

04:46 22.07.2025
© AATrump yönetimine 20 milyon dolarlık dava
Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeni saldırılar düzenleyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ülkenin nükleer tesislerinin "ciddi şekilde hasar gördüğünü" söylediği son sözlerine tepki gösterdi.
Truth Social platformundan paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kulandı:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bret Baier ile yaptığı röportajda İran Nükleer Tesisleri hakkında, “Hasarlar çok ağır, tesisler tahrip edildi.” dedi. “Tabii ki, dediğim gibi, gerekirse bunu tekrar yapacağız!” ifadesini kullandı. Sahte haber yapan CNN’in hemen sahte muhabirini işten çıkarması ve hem benden hem de İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok eden kahraman pilotlarımızdan özür dilemesi gerekiyor. CNN ve MSDNC büyük izleyici kaybı yaşıyor!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
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