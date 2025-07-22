Trump'tan Arakçi'ye: 'Gerekirse tekrar yapacağız'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bret Baier ile yaptığı röportajda İran Nükleer Tesisleri hakkında, “Hasarlar çok ağır, tesisler tahrip edildi.” dedi. “Tabii ki, dediğim gibi, gerekirse bunu tekrar yapacağız!” ifadesini kullandı. Sahte haber yapan CNN’in hemen sahte muhabirini işten çıkarması ve hem benden hem de İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok eden kahraman pilotlarımızdan özür dilemesi gerekiyor. CNN ve MSDNC büyük izleyici kaybı yaşıyor!