https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/pezeskiyan-israilin-saldirilara-yeniden-baslamasi-halinde-karsilik-vermeye-haziriz-1098074826.html

Pezeşkiyan: İsrail'in saldırılara yeniden başlaması halinde karşılık vermeye hazırız

Pezeşkiyan: İsrail'in saldırılara yeniden başlaması halinde karşılık vermeye hazırız

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılara yeniden başlaması halinde karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T08:08+0300

2025-07-23T08:08+0300

2025-07-23T08:23+0300

dünya

i̇ran

mesud pezeşkiyan

i̇srail

ortadoğu

abd

i̇ran nükleer programı

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Al Jazeera televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in olası saldırılarına karşı her zaman hazırlıklı olduklarını söyledi.Pezeşkiyan, “İsrail'in herhangi bir askeri harekatına hazırlıklıyız ve kuvvetlerimiz İsrail topraklarının derinliklerine tekrar saldırmak için tam savaşa hazır durumda bulunuyor. İsrail bize ciddi darbeler vurdu, ancak biz de ölçeği hakkında sessiz kalmayı tercih ettikleri güçlü saldırılarla karşılık verdik” şeklinde konuştu.İran’ın nükleer programının yok edildiği yönündeki iddiaları ‘hayal’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin devam ettiğini ve bu konuda geri adım atılmadığını vurguladı.Ülkesinin savaş için can atmadığını ama nihai ateşkese de güvenmediğini anlatan Pezeşkiyan, “İsrail, İran'ı değiştirmeye, kaos ve iktidar sistemine saldırılarla içeriden yok etmeye çalıştı, ancak başaramadı” ifadesini kullandı.İran'ı gizli nükleer program uygulamakla suçlayan İsrail, 13 Haziran gecesi İran’a yönelik bir operasyon başlatmıştı. Hava saldırılarında İran’ın nükleer tesisleri, generalleri, önde gelen nükleer fizikçileri ve hava üsleri hedef alınmıştı.Tüm suçlamaları reddeden İran, saldırılara karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılar düzenlemiş, bunlara 22 Haziran gecesi İran'ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenleyen ABD de katılmıştı. ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İran, 23 Haziran akşamı Katar'daki ABD üssüne füze saldırıları düzenlemiş, ardından daha fazla tırmanma niyetinde olmadığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıyla ‘rahatladığı’ umudunu dile getirerek Ortadoğu'da barış zamanı olduğunu söylemişti. Trump ayrıca İsrail ile İran'ın bir ateşkes konusunda anlaştıklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/trump-japonya-ile-ticaret-anlasmasini-duyurdu-belki-de-simdiye-kadar-yapilan-en-buyuk-anlasma-1098072071.html

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i̇ran, mesud pezeşkiyan, i̇srail, ortadoğu, abd, i̇ran nükleer programı