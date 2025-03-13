https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/msb-kaynaklarindan-eurofighter-aciklamasi-teklif-ulasti-1094471202.html

MSB kaynaklarından 'Eurofighter' açıklaması: 'Teklif ulaştı'

MSB kaynaklarından 'Eurofighter' açıklaması: 'Teklif ulaştı'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Eurofighter... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T12:08+0300

2025-03-13T12:08+0300

2025-03-13T12:21+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

eurofighter

eurofighter typhoon

uçak

ankara

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına ilişkin İngiltere’den resmi teklifin geldiğini bildirdi. Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:“Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir.”'Olumlu veya olumsuz sonuçlarını takip edeceğiz'Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.Ayrıca Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek."Eurofighter’ın özellikleri neler?Eurofighter Typhoon ise 4++ nesil olarak Avrupa konsorsiyumu tarafından üretildi. 5. nesil savaş uçağı olmayan savaş uçağı, çok rollü bir savaş uçağı olarak ifade ediliyor. Stealth yeteneğinin eksik olduğu belirtilen uçağın 5. nesil savaş uçakları kadar düşük radar görünürlüğü olmadığı biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/genelkurmay-baskani-msb-bakani-ve-komutanlardan-ozgur-ozele-tazminat-davasi-1094247994.html

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milli savunma bakanlığı (msb), eurofighter, eurofighter typhoon, uçak, ankara