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Afrika sıcakları Türkiye’de: Meteoroloji 23 Temmuz için uyardı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Afrika sıcakları Türkiye’de: Meteoroloji 23 Temmuz için uyardı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
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Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkili. İstanbul, İzmir, Ankara ve birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45°C’yi bulacak. Nemle birleşen sıcaklar tehlikeli seviyede.
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Temmuz Çarşamba günü hava tahminlerine göre Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Güneyde gölgede 44 derece sıcaklık beklenirken uzmanlar aşırı sıcak hava dalgası boyunca dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
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Afrika sıcakları Türkiye’de: Meteoroloji 23 Temmuz için uyardı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

06:52 23.07.2025 (güncellendi: 06:53 23.07.2025)
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Ekber Türkoğlu
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Türkiye, bugün Afrika sıcaklıklarının etkisine giriyor. Özellikle iç ve batı kesimlerde 40 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklıklar beklenirken, nemle birlikte bazı bölgelerde bunaltıcı hava hakim olacak. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Temmuz Çarşamba günü hava tahminlerine göre Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Güneyde gölgede 44 derece sıcaklık beklenirken uzmanlar aşırı sıcak hava dalgası boyunca dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar

Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Balıkesir: 41 °C — Az bulutlu ve açık
Edirne: 42 °C — Az bulutlu ve açık
İstanbul: 37 °C — Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 40 °C — Az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar: 36 °C — Az bulutlu ve açık
Denizli: 42 °C — Az bulutlu ve açık
İzmir: 40 °C — Az bulutlu ve açık
Manisa: 43 °C — Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 39 °C — Az bulutlu ve açık
Antalya: 38 °C — Az bulutlu ve açık
Hatay: 34 °C — Az bulutlu ve açık
Isparta: 37 °C — Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 37 °C — Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 38 °C — Az bulutlu ve açık
Konya: 37 °C — Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 34 °C — Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 36 °C — Az bulutlu ve açık
Düzce: 39 °C — Az bulutlu ve açık
Sinop: 33 °C — Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 30 °C — Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 37 °C — Az bulutlu
Artvin: 28 °C — Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 30 °C — Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 28 °C — Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 31 °C — Parçalı bulutlu
Kars: 30 °C — Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Malatya: 39 °C — Az bulutlu ve açık
Van: 30 °C — Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 44 °C — Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 42 °C — Az bulutlu ve açık
Mardin: 41 °C — Az bulutlu ve açık
Siirt: 41 °C — Az bulutlu ve açık
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