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Afrika sıcakları Türkiye’de: Meteoroloji 23 Temmuz için uyardı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Afrika sıcakları Türkiye’de: Meteoroloji 23 Temmuz için uyardı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkili. İstanbul, İzmir, Ankara ve birçok şehirde hissedilen sıcaklık 45°C’yi bulacak. Nemle birleşen sıcaklar tehlikeli seviyede.

2025-07-23T06:52+0300

2025-07-23T06:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Temmuz Çarşamba günü hava tahminlerine göre Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Güneyde gölgede 44 derece sıcaklık beklenirken uzmanlar aşırı sıcak hava dalgası boyunca dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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