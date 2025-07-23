https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/meteoroloji-duyurdu-bugun-turkiyenin-en-sicak-yeri-belli-oldu-1098098525.html
Meteoroloji duyurdu: Bugün Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu
Meteoroloji duyurdu: Bugün Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıktı. Bugün 43 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterirken, en yüksek... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T23:00+0300
2025-07-23T23:00+0300
2025-07-23T23:00+0300
türki̇ye
türkiye
siirt
kurtalan
meteoroloji
hava
sıcak hava
hava kirliliği
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
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Türkiye genelinde 43 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, en yüksek değer 47 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde, sıcaklıkların 40 - 47 derece arasında değiştiği belirtildi.Günün en yüksek sıcaklığı Siirt’in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü. İzmir’in Tire ilçesinde sıcaklık 45.4 dereceye kadar çıkarken, İstanbul Ümraniye’de 42.3 derece, Ankara Nallıhan’da ise 41.1 derece olarak kaydedildi. Aydın, Şanlıurfa, Mardin, Manisa, Gaziantep, Antalya gibi birçok ilde de sıcaklık 44 dereceyi aştı.23 Temmuz'da en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü iller ve ilçeler şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbul-kavruluyor-sicak-dalga-megakenti-vurdu-uzmanindan-termal-sok-uyarisi-hissedilen-sicaklik-1098089039.html
türki̇ye
siirt
kurtalan
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türkiye, siirt, kurtalan , meteoroloji, hava, sıcak hava, hava kirliliği, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
türkiye, siirt, kurtalan , meteoroloji, hava, sıcak hava, hava kirliliği, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
Meteoroloji duyurdu: Bugün Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıktı. Bugün 43 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterirken, en yüksek sıcaklık 47 dereceyle Siirt’in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Uzmanlar, aşırı sıcakların hafta boyunca devam edeceğini belirtti.
Türkiye genelinde 43 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, en yüksek değer 47 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde, sıcaklıkların 40 - 47 derece arasında değiştiği belirtildi.
Günün en yüksek sıcaklığı Siirt’in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü. İzmir’in Tire ilçesinde sıcaklık 45.4 dereceye kadar çıkarken, İstanbul Ümraniye’de 42.3 derece, Ankara Nallıhan’da ise 41.1 derece olarak kaydedildi. Aydın, Şanlıurfa, Mardin, Manisa, Gaziantep, Antalya gibi birçok ilde de sıcaklık 44 dereceyi aştı.
23 Temmuz'da en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü iller ve ilçeler şu şekilde sıralandı:
Siirt / Kurtalan:
47.0 °C
Şanlıurfa / Ceylanpınar (TİGEM):
46.1 °C
Mardin / Kızıltepe:
45.9 °C