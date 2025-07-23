https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/meteoroloji-duyurdu-bugun-turkiyenin-en-sicak-yeri-belli-oldu-1098098525.html

Meteoroloji duyurdu: Bugün Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu

Meteoroloji duyurdu: Bugün Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu

Sputnik Türkiye

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıktı. Bugün 43 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterirken, en yüksek... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

siirt

kurtalan

meteoroloji

hava

sıcak hava

hava kirliliği

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji bölge müdürlüğü

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Türkiye genelinde 43 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, en yüksek değer 47 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde, sıcaklıkların 40 - 47 derece arasında değiştiği belirtildi.Günün en yüksek sıcaklığı Siirt’in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü. İzmir’in Tire ilçesinde sıcaklık 45.4 dereceye kadar çıkarken, İstanbul Ümraniye’de 42.3 derece, Ankara Nallıhan’da ise 41.1 derece olarak kaydedildi. Aydın, Şanlıurfa, Mardin, Manisa, Gaziantep, Antalya gibi birçok ilde de sıcaklık 44 dereceyi aştı.23 Temmuz'da en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü iller ve ilçeler şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbul-kavruluyor-sicak-dalga-megakenti-vurdu-uzmanindan-termal-sok-uyarisi-hissedilen-sicaklik-1098089039.html

türki̇ye

siirt

kurtalan

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