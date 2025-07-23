https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/manisada-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098094444.html

Manisa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Manisa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kayapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T19:17+0300

2025-07-23T19:17+0300

2025-07-23T19:17+0300

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Manisa'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve yer ekipleri yönlendirildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski bulunduğu belirtilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı. Bölgede ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html

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