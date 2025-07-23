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Manisa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Manisa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kayapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T19:17+0300
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Manisa'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve yer ekipleri yönlendirildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski bulunduğu belirtilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı. Bölgede ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html
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türkiye, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi

Manisa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

19:17 23.07.2025
© AA / Berkan ÇetinManisa
Manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Berkan Çetin
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kayapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor.
Manisa'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve yer ekipleri yönlendirildi.
Alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski bulunduğu belirtilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı.
Bölgede ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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