Karapetyan, Ermenistan Elektrik Şebekeleri'nin kamulaştırılması nedeniyle hükümete açtığı davayı kazandı
© Sputnik / Asatur YesayantsSamvel Karapetyan
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Hükümetin cezaevinde bulunan iş insanı Karapetyan'a ait Ermenistan Elektrik Şebekeleri'ni kamulaştırmasına mahkeme tarafından iptal kararı çıktı.
Tanınmış iş insanı ve Kilise destekçisi Samvel Karapetyan, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandı.
Dava, Karapetyan ailesi tarafından, Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasında 1995 yılında imzalanan anlaşmada belirlenen usule uygun olarak Stockholm Ticaret Odası (SCC) Tahkim Enstitüsü'nde açıldı.
Acil olarak toplanan tahkim heyeti, Erivan'ın ülke parlamentosunda yakın zamanda kabul edilen değişiklikleri uygulamaktan ve şirkete el koyma yönünde daha fazla adım atmaktan kaçınmasına hükmetti.
Tahkim heyeti, kabul edilen değişikliklerin Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasındaki mevcut anlaşmaya uygunluğu konusunda ciddi şüphelerin doğduğuna karar verdi. Eğer davacılar derhal harekete geçmezse, şirket üzerindeki kontrolü kaybetmeleri veya şirketin sahipliğini yitirmeleri durumunda, tüm zararlarının tazmin edilmesi konusunda zorlanacak.
Mahkeme kararı bağlayıcı olup Ermenistan hükümeti tarafından zorunlu olarak uygulanacak.
8 Temmuz'da Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin kamulaştırılmasına imkan veren ve parlamento tarafından kabul edilen yasaları imzalamıştı.
Dava, Karapetyan ailesi tarafından, Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasında 1995 yılında imzalanan anlaşmada belirlenen usule uygun olarak Stockholm Ticaret Odası (SCC) Tahkim Enstitüsü'nde açıldı.
Acil olarak toplanan tahkim heyeti, Erivan'ın ülke parlamentosunda yakın zamanda kabul edilen değişiklikleri uygulamaktan ve şirkete el koyma yönünde daha fazla adım atmaktan kaçınmasına hükmetti.
Tahkim heyeti, kabul edilen değişikliklerin Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasındaki mevcut anlaşmaya uygunluğu konusunda ciddi şüphelerin doğduğuna karar verdi. Eğer davacılar derhal harekete geçmezse, şirket üzerindeki kontrolü kaybetmeleri veya şirketin sahipliğini yitirmeleri durumunda, tüm zararlarının tazmin edilmesi konusunda zorlanacak.
Mahkeme kararı bağlayıcı olup Ermenistan hükümeti tarafından zorunlu olarak uygulanacak.
8 Temmuz'da Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin kamulaştırılmasına imkan veren ve parlamento tarafından kabul edilen yasaları imzalamıştı.