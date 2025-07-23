Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/karapetyan-ermenistan-elektrik-sebekelerinin-kamulastirilmasi-nedeniyle-hukumete-actigi-davayi-1098078674.html
Karapetyan, Ermenistan Elektrik Şebekeleri'nin kamulaştırılması nedeniyle hükümete açtığı davayı kazandı
Karapetyan, Ermenistan Elektrik Şebekeleri'nin kamulaştırılması nedeniyle hükümete açtığı davayı kazandı
Sputnik Türkiye
Hükümetin cezaevinde bulunan iş insanı Karapetyan'a ait Ermenistan Elektrik Şebekeleri'ni kamulaştırmasına mahkeme tarafından iptal kararı çıktı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T11:04+0300
2025-07-23T11:04+0300
dünya
samvel karapetyan
ermenistan
stockholm
nikol paşinyan
kilise
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_153:31:1316:685_1920x0_80_0_0_91e15d356741c887dcf117c69a60902f.jpg
Tanınmış iş insanı ve Kilise destekçisi Samvel Karapetyan, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandı.Dava, Karapetyan ailesi tarafından, Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasında 1995 yılında imzalanan anlaşmada belirlenen usule uygun olarak Stockholm Ticaret Odası (SCC) Tahkim Enstitüsü'nde açıldı. Acil olarak toplanan tahkim heyeti, Erivan'ın ülke parlamentosunda yakın zamanda kabul edilen değişiklikleri uygulamaktan ve şirkete el koyma yönünde daha fazla adım atmaktan kaçınmasına hükmetti.Tahkim heyeti, kabul edilen değişikliklerin Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasındaki mevcut anlaşmaya uygunluğu konusunda ciddi şüphelerin doğduğuna karar verdi. Eğer davacılar derhal harekete geçmezse, şirket üzerindeki kontrolü kaybetmeleri veya şirketin sahipliğini yitirmeleri durumunda, tüm zararlarının tazmin edilmesi konusunda zorlanacak.Mahkeme kararı bağlayıcı olup Ermenistan hükümeti tarafından zorunlu olarak uygulanacak.8 Temmuz'da Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin kamulaştırılmasına imkan veren ve parlamento tarafından kabul edilen yasaları imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html
ermenistan
stockholm
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_331:27:1207:684_1920x0_80_0_0_943a43edeb7a533917e43e57a652439f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samvel karapetyan, ermenistan, stockholm, nikol paşinyan, kilise
samvel karapetyan, ermenistan, stockholm, nikol paşinyan, kilise

Karapetyan, Ermenistan Elektrik Şebekeleri'nin kamulaştırılması nedeniyle hükümete açtığı davayı kazandı

11:04 23.07.2025
© Sputnik / Asatur YesayantsSamvel Karapetyan
Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Abone ol
Hükümetin cezaevinde bulunan iş insanı Karapetyan'a ait Ermenistan Elektrik Şebekeleri'ni kamulaştırmasına mahkeme tarafından iptal kararı çıktı.
Tanınmış iş insanı ve Kilise destekçisi Samvel Karapetyan, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandı.

Dava, Karapetyan ailesi tarafından, Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasında 1995 yılında imzalanan anlaşmada belirlenen usule uygun olarak Stockholm Ticaret Odası (SCC) Tahkim Enstitüsü'nde açıldı.

Acil olarak toplanan tahkim heyeti, Erivan'ın ülke parlamentosunda yakın zamanda kabul edilen değişiklikleri uygulamaktan ve şirkete el koyma yönünde daha fazla adım atmaktan kaçınmasına hükmetti.

Tahkim heyeti, kabul edilen değişikliklerin Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasındaki mevcut anlaşmaya uygunluğu konusunda ciddi şüphelerin doğduğuna karar verdi. Eğer davacılar derhal harekete geçmezse, şirket üzerindeki kontrolü kaybetmeleri veya şirketin sahipliğini yitirmeleri durumunda, tüm zararlarının tazmin edilmesi konusunda zorlanacak.

Mahkeme kararı bağlayıcı olup Ermenistan hükümeti tarafından zorunlu olarak uygulanacak.

8 Temmuz'da Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin kamulaştırılmasına imkan veren ve parlamento tarafından kabul edilen yasaları imzalamıştı.
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için İstanbul'da yeniden buluşuyor
10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала