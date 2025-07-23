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Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme: İşveren teklifini geri çekti, yeni teklif ortaya çıktı
Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme: İşveren teklifini geri çekti, yeni teklif ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, işveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T18:22+0300
2025-07-23T18:22+0300
ekonomi̇
kamu işçisi
işveren
işçi
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Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci altı ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği belirtildi. Yüzde 10 zam teklifiHabertürk'ün haberine göre, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etti. Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kamu-iscileri-icin-3uncu-zam-teklifi-belli-oldu-1097979118.html
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kamu işçisi, işveren, işçi
kamu işçisi, işveren, işçi

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme: İşveren teklifini geri çekti, yeni teklif ortaya çıktı

18:22 23.07.2025
© AAEmekli maaş hesaplama 2025
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, işveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti.
Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci altı ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği belirtildi.

Yüzde 10 zam teklifi

Habertürk'ün haberine göre, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etti. Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
EKONOMİ
Kamu işçileri için 3'üncü zam teklifi belli oldu
18 Temmuz, 11:39
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