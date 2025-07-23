https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/kamu-iscilerinin-toplu-sozlesmesinde-yeni-gelisme-isveren-teklifini-geri-cekti-yeni-teklif-ortaya-1098093849.html

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme: İşveren teklifini geri çekti, yeni teklif ortaya çıktı

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme: İşveren teklifini geri çekti, yeni teklif ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, işveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T18:22+0300

2025-07-23T18:22+0300

2025-07-23T18:22+0300

ekonomi̇

kamu işçisi

işveren

işçi

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Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşveren ikinci 6 ayda enflasyon oranında artış teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci altı ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği belirtildi. Yüzde 10 zam teklifiHabertürk'ün haberine göre, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etti. Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kamu-iscileri-icin-3uncu-zam-teklifi-belli-oldu-1097979118.html

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kamu işçisi, işveren, işçi