https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/izmirde-mahkeme-kanser-ilacini-sgknin-karsilamasina-karar-verdi-1098077042.html

İzmir'de mahkeme kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi

İzmir'de mahkeme kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi

Sputnik Türkiye

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T10:20+0300

2025-07-23T10:20+0300

2025-07-23T10:20+0300

ekonomi̇

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

i̇zmir

kanser

kanser ilacı

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İzmir'de emsal olabilecek önemde bir karara imza atıldı.Kanser ilacının her kürü 115 binKarşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 115 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.SGK karşılayacakİlacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 1. İş Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.'Emsal olmasını dileriz'Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin 10 yıl önce de akciğer kanseri olduğunu, devam eden süreçte yeni bir kemoterapi kaldıramayacağını belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/25-farkli-kanser-tedavisinde-kullanilan-5-ilac-sgk-geri-odeme-listesine-eklendi-1097760568.html

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Sputnik Türkiye

i̇zmir'de mahkeme kanser ilacını sgk'nın karşılamasına karar verdi