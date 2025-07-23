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İzmir'de mahkeme kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi
İzmir'de mahkeme kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi
Sputnik Türkiye
İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T10:20+0300
2025-07-23T10:20+0300
ekonomi̇
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
i̇zmir
kanser
kanser ilacı
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İzmir'de emsal olabilecek önemde bir karara imza atıldı.Kanser ilacının her kürü 115 binKarşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 115 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.SGK karşılayacakİlacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 1. İş Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.'Emsal olmasını dileriz'Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin 10 yıl önce de akciğer kanseri olduğunu, devam eden süreçte yeni bir kemoterapi kaldıramayacağını belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/25-farkli-kanser-tedavisinde-kullanilan-5-ilac-sgk-geri-odeme-listesine-eklendi-1097760568.html
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i̇zmir'de mahkeme kanser ilacını sgk'nın karşılamasına karar verdi
i̇zmir'de mahkeme kanser ilacını sgk'nın karşılamasına karar verdi

İzmir'de mahkeme kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi

10:20 23.07.2025
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına hükmetti.
İzmir'de emsal olabilecek önemde bir karara imza atıldı.

Kanser ilacının her kürü 115 bin

Karşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 115 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.

SGK karşılayacak

İlacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 1. İş Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.
Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

'Emsal olmasını dileriz'

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin 10 yıl önce de akciğer kanseri olduğunu, devam eden süreçte yeni bir kemoterapi kaldıramayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Ayağının iki parmağı bu nedenle kesiliyor. Davanın sonucunda hastanın kendisinin karşıladığı 2 doz ilaç ücretinin iadesi ile geri kalan dozların da ücretsiz olarak karşılanması için mahkeme hastanın lehine karar verdi. 75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına da uygun değildi. Bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalara da emsal olmasını dileriz."
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
YAŞAM
25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi
10 Temmuz, 06:54
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