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İzmir Bayındır'da yangın çıktı: Bir mahalle tahliye edildi
İzmir Bayındır'da yangın çıktı: Bir mahalle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir’in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yeşilova Mahallesi’ne sıçradı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleriyle... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T19:35+0300
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İzmir Bayındır'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle Yeşilova Mahallesi tahliye edildi.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine jandarma ekipleri, mahalledeki halkı güvenlik amacıyla tahliye etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede yoğun duman ve panik yaşandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/manisada-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098094444.html
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türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı

İzmir Bayındır'da yangın çıktı: Bir mahalle tahliye edildi

19:35 23.07.2025
© AA / Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığıİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı
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İzmir’in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yeşilova Mahallesi’ne sıçradı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale edilirken, mahalle güvenlik amacıyla jandarma tarafından tahliye edildi.
İzmir Bayındır'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle Yeşilova Mahallesi tahliye edildi.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine jandarma ekipleri, mahalledeki halkı güvenlik amacıyla tahliye etti.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede yoğun duman ve panik yaşandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
TÜRKİYE
Manisa'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
19:17
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