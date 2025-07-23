https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/izmir-bayindirda-yangin-cikti-bir-mahalle-tahliye-edildi-1098094773.html

İzmir Bayındır'da yangın çıktı: Bir mahalle tahliye edildi

İzmir Bayındır'da yangın çıktı: Bir mahalle tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir’in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yeşilova Mahallesi’ne sıçradı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleriyle... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T19:35+0300

2025-07-23T19:35+0300

2025-07-23T19:35+0300

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İzmir Bayındır'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle Yeşilova Mahallesi tahliye edildi.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine jandarma ekipleri, mahalledeki halkı güvenlik amacıyla tahliye etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede yoğun duman ve panik yaşandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/manisada-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098094444.html

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