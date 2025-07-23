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İzinsiz yabancı işçi çalıştırmaya yeni ceza: Tüm masrafları işveren ödeyecek
İzinsiz yabancı işçi çalıştırmaya yeni ceza: Tüm masrafları işveren ödeyecek
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre izinsiz yabancı işçi çalıştıran işveren, sınır dışı edilecek yavancıların tüm masraflarını karşılamak zorunda... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T04:58+0300
2025-07-23T04:58+0300
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göç i̇daresi başkanlığı
göç i̇daresi
resmi gazete
ceza
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, izinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenlere yönelik mali yaptırımlara yenisi eklendi.Düzenlemeye göre, izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilen yabancıların konaklama, dönüş ve sağlık gibi giderleri Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak, ancak bu masraflar daha sonra ilgili işverenden tahsil edilecek.Göç İdaresi tarafından işverene bildirilen tutar, bir ay içinde ödenmezse kamu alacağı olarak vergi dairelerince tahsil edilecek.Geri gönderme merkezlerinde barınan yabancılar için günlük maliyet tutarı yıllık olarak belirlenecek ve bu hesaplama en fazla üç aylık süre için yapılacak.Düzenleme, yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.
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göç i̇daresi başkanlığı, göç i̇daresi, resmi gazete, ceza
göç i̇daresi başkanlığı, göç i̇daresi, resmi gazete, ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştırmaya yeni ceza: Tüm masrafları işveren ödeyecek

04:58 23.07.2025
© AAGöç İdaresi Başkanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre izinsiz yabancı işçi çalıştıran işveren, sınır dışı edilecek yavancıların tüm masraflarını karşılamak zorunda olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, izinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenlere yönelik mali yaptırımlara yenisi eklendi.
Düzenlemeye göre, izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilen yabancıların konaklama, dönüş ve sağlık gibi giderleri Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak, ancak bu masraflar daha sonra ilgili işverenden tahsil edilecek.
Göç İdaresi tarafından işverene bildirilen tutar, bir ay içinde ödenmezse kamu alacağı olarak vergi dairelerince tahsil edilecek.
Geri gönderme merkezlerinde barınan yabancılar için günlük maliyet tutarı yıllık olarak belirlenecek ve bu hesaplama en fazla üç aylık süre için yapılacak.
Düzenleme, yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.
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