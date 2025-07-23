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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın tarihi zirvesinden geriledi
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın tarihi zirvesinden geriledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurması piyasalarda yankı buldu. Anlaşma sonrası altının ons fiyatı 3 bin 438 dolara... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T09:32+0300
2025-07-23T09:32+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
japonya
sabah
fed
abd
tl
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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile yapılan ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Trump, bu anlaşma kapsamında Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini belirtti. İki ülke arasındaki bu gelişme, küresel piyasalarda anında yankı buldu.Altında tarihi rekor geldiGüvenli liman özelliğiyle bilinen altın, anlaşma haberi sonrası sert bir yükseliş yaşadı. Altının ons fiyatı, gece saatlerinde 3 bin 438 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı şekilde gram altın da 4 bin 471 TL'ye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı.Altın neden yükseldi?Altının yükselmesinde sadece ticaret anlaşması değil, aynı zamanda zayıflayan dolar endeksi, gerileyen ABD tahvil faizleri ve yatırımcıların Fed’in faiz indirimi beklentisi de etkili oldu. Bu faktörler altını daha cazip hale getirdi.Sabah saatlerinde geri çekilme yaşandıGece zirveyi gören altın, sabah saatlerinde kazançlarının bir kısmını geri verdi. Ons altın yeni güne 3 bin 430 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 416 dolar, en yüksek 3 bin 438 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar ise 3 bin 422 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın, güne 4 bin 456 TL'den başladı. Gün içerisinde 4 bin 441 TL'ye kadar gerileyen fiyat, yeniden 4 bin 471 TL'yi test etti. Şu an için gram altın 4 bin 449 TL seviyesinde işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hizla-yukselen-gram-altin-icin-yeni-tahminler-geldi-1098074279.html
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abd japonya ticaret anlaşması, donald trump japonya anlaşma, japonya abd gümrük vergisi, japonya %15 gümrük vergisi, altın rekor fiyat, ons altın 3438 dolar, gram altın 4471 tl, altın fiyatları rekor kırdı, güvenli liman altın, zayıflayan dolar endeksi, abd tahvil faizleri, fed faiz indirimi beklentisi, altın ons gram fiyatları, ticaret anlaşması altın etkisi, altın güncel fiyatlar, piyasalar altın yükseliş
abd japonya ticaret anlaşması, donald trump japonya anlaşma, japonya abd gümrük vergisi, japonya %15 gümrük vergisi, altın rekor fiyat, ons altın 3438 dolar, gram altın 4471 tl, altın fiyatları rekor kırdı, güvenli liman altın, zayıflayan dolar endeksi, abd tahvil faizleri, fed faiz indirimi beklentisi, altın ons gram fiyatları, ticaret anlaşması altın etkisi, altın güncel fiyatlar, piyasalar altın yükseliş

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın tarihi zirvesinden geriledi

09:32 23.07.2025
altın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurması piyasalarda yankı buldu. Anlaşma sonrası altının ons fiyatı 3 bin 438 dolara, gram altın ise 4 bin 471 TL'ye çıkarak rekor tazeledi. Sabah saatlerinde ise altın fiyatları bir miktar geri çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile yapılan ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Trump, bu anlaşma kapsamında Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini belirtti. İki ülke arasındaki bu gelişme, küresel piyasalarda anında yankı buldu.

Altında tarihi rekor geldi

Güvenli liman özelliğiyle bilinen altın, anlaşma haberi sonrası sert bir yükseliş yaşadı. Altının ons fiyatı, gece saatlerinde 3 bin 438 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı şekilde gram altın da 4 bin 471 TL'ye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı.

Altın neden yükseldi?

Altının yükselmesinde sadece ticaret anlaşması değil, aynı zamanda zayıflayan dolar endeksi, gerileyen ABD tahvil faizleri ve yatırımcıların Fed’in faiz indirimi beklentisi de etkili oldu. Bu faktörler altını daha cazip hale getirdi.

Sabah saatlerinde geri çekilme yaşandı

Gece zirveyi gören altın, sabah saatlerinde kazançlarının bir kısmını geri verdi. Ons altın yeni güne 3 bin 430 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 416 dolar, en yüksek 3 bin 438 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar ise 3 bin 422 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, güne 4 bin 456 TL'den başladı. Gün içerisinde 4 bin 441 TL'ye kadar gerileyen fiyat, yeniden 4 bin 471 TL'yi test etti. Şu an için gram altın 4 bin 449 TL seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
EKONOMİ
Hızla yükselen gram altın için yeni tahminler geldi
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