https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/israil-basbakani-netanyahu-zehirlendi-1098022367.html

İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağırsak iltihabı ve ileri derecede sıvı kaybı nedeniyle gece saatlerinde zehirlendiği bildirildi. Netanyahu'ya damar... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T17:11+0300

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yediği bir yemekten dolayı zehirlendiği iddia edildi.Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının haberine göre, 75 yaşındaki Netanyahu gece saatlerinde ciddi şekilde rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, bağırsak iltihabı ve ileri düzeyde dehidrasyon (sıvı kaybı) yaşayan Netanyahu’ya acilen damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldı.Netanyahu'nun yaşadığı sağlık sorununun nedeni hakkında resmi makamlar net bir açıklama yapmazken, bazı siyasi çevrelerde zehirlenmiş olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.Netanyahu'nun pazartesi ve salı günleri, hakkındaki yolsuzluk davaları kapsamında Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ifade vermesi bekleniyordu. Ancak İsrail basınının haberine göre, sağlık durumu gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun duruşmalara katılamayacağı açıklandı

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