https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/israil-basbakani-netanyahu-zehirlendi-1098022367.html
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağırsak iltihabı ve ileri derecede sıvı kaybı nedeniyle gece saatlerinde zehirlendiği bildirildi. Netanyahu'ya damar... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T17:11+0300
2025-07-20T17:11+0300
2025-07-20T17:12+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yediği bir yemekten dolayı zehirlendiği iddia edildi.Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının haberine göre, 75 yaşındaki Netanyahu gece saatlerinde ciddi şekilde rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, bağırsak iltihabı ve ileri düzeyde dehidrasyon (sıvı kaybı) yaşayan Netanyahu’ya acilen damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldı.Netanyahu'nun yaşadığı sağlık sorununun nedeni hakkında resmi makamlar net bir açıklama yapmazken, bazı siyasi çevrelerde zehirlenmiş olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.Netanyahu'nun pazartesi ve salı günleri, hakkındaki yolsuzluk davaları kapsamında Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ifade vermesi bekleniyordu. Ancak İsrail basınının haberine göre, sağlık durumu gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun duruşmalara katılamayacağı açıklandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-basbakani-netanyahu-suriyeye-saldirilari-genisletecegi-tehdidinde-bulundu-1097912014.html
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benjamin netanyahu, i̇srail, zehir, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, zehirli, hastane, özel hastane, askeri hastane, hastane mikrobu, hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
17:11 20.07.2025 (güncellendi: 17:12 20.07.2025)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağırsak iltihabı ve ileri derecede sıvı kaybı nedeniyle gece saatlerinde zehirlendiği bildirildi. Netanyahu'ya damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldığı ve tedavisinin evde sürdürüleceği açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yediği bir yemekten dolayı zehirlendiği iddia edildi.
Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının haberine göre, 75 yaşındaki Netanyahu gece saatlerinde ciddi şekilde rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, bağırsak iltihabı ve ileri düzeyde dehidrasyon (sıvı kaybı) yaşayan Netanyahu’ya acilen damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldı.
Netanyahu'nun yaşadığı sağlık sorununun nedeni hakkında resmi makamlar net bir açıklama yapmazken, bazı siyasi çevrelerde zehirlenmiş olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.
Netanyahu'nun pazartesi ve salı günleri, hakkındaki yolsuzluk davaları kapsamında Kudüs Bölge Mahkemesi'nde ifade vermesi bekleniyordu. Ancak İsrail basınının haberine göre, sağlık durumu gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun duruşmalara katılamayacağı açıklandı