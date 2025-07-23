https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hizla-yukselen-gram-altin-icin-yeni-tahminler-geldi-1098074279.html
Hızla yükselen gram altın için yeni tahminler geldi
Hızla yükselen gram altın için yeni tahminler geldi
Sputnik Türkiye
Gram altın 4 bin 450 TL’yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasalar hareketli. Uzmanlardan gram altın için yeni tahminler... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T07:59+0300
2025-07-23T07:59+0300
2025-07-23T07:59+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
gram altın
i̇slam memiş
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Altın piyasalarında yeni haftayla birlikte sert yükselişler dikkat çekiyor. Pazartesi günü ons altın 3.400 doları aşarken, gram altın da 4 bin 450 TL seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Yatırımcılar, fiyatlardaki bu sert hareketin sebeplerini araştırırken gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alan açıklamaları, Temsilciler Meclisi’nde Powell hakkında soruşturma talebi ve Fed üzerindeki siyasi baskı, küresel piyasalarda da altına olan talebi artırıyor. Trump’ın bazı ülkelere yönelik yeni gümrük tarifesi planları da güvenli liman talebini destekliyor.Tüm bu gelişmeler ışığında gram altının kısa vadede 4 bin 500 TL seviyesini test etme ihtimali yükselmiş durumda.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise A Haber'e şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/altin-tarihi-rekoruna-ulasti-gram-altin-ne-kadar-1098067596.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), gram altın, i̇slam memiş
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), gram altın, i̇slam memiş
Hızla yükselen gram altın için yeni tahminler geldi
Gram altın 4 bin 450 TL’yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasalar hareketli. Uzmanlardan gram altın için yeni tahminler geldi. İşte detaylar.
Altın piyasalarında yeni haftayla birlikte sert yükselişler dikkat çekiyor. Pazartesi günü ons altın 3.400 doları aşarken, gram altın da 4 bin 450 TL seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Yatırımcılar, fiyatlardaki bu sert hareketin sebeplerini araştırırken gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ons altın fiyatında artış ve vadeli işlemlerde de altına talebin artması içeride de altın fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Bunun yanında TCMB faiz indirimlerinin dolara yönelmeyi tetikleyebileceği kaygıları da altın pozisyonlarının alınmasında gram altın fiyatlarının 4500 TL hedefimizi deneme ihtimalini de artırmaktadır."
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alan açıklamaları, Temsilciler Meclisi’nde Powell hakkında soruşturma talebi ve Fed üzerindeki siyasi baskı, küresel piyasalarda da altına olan talebi artırıyor. Trump’ın bazı ülkelere yönelik yeni gümrük tarifesi planları da güvenli liman talebini destekliyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında gram altının kısa vadede 4 bin 500 TL seviyesini test etme ihtimali yükselmiş durumda.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise A Haber'e şu açıklamayı yaptı:
"Şimdi zaman zaman kar satışları, düzeltmeler görebiliriz ama biz ana trende odaklandık. Yani gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesine odaklandık ve yükseliş yönlü beklentimiz de devam ediyor."