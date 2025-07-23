https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hizla-yukselen-gram-altin-icin-yeni-tahminler-geldi-1098074279.html

Hızla yükselen gram altın için yeni tahminler geldi

Hızla yükselen gram altın için yeni tahminler geldi

Sputnik Türkiye

Gram altın 4 bin 450 TL’yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasalar hareketli. Uzmanlardan gram altın için yeni tahminler... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T07:59+0300

2025-07-23T07:59+0300

2025-07-23T07:59+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

gram altın

i̇slam memiş

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Altın piyasalarında yeni haftayla birlikte sert yükselişler dikkat çekiyor. Pazartesi günü ons altın 3.400 doları aşarken, gram altın da 4 bin 450 TL seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Yatırımcılar, fiyatlardaki bu sert hareketin sebeplerini araştırırken gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alan açıklamaları, Temsilciler Meclisi’nde Powell hakkında soruşturma talebi ve Fed üzerindeki siyasi baskı, küresel piyasalarda da altına olan talebi artırıyor. Trump’ın bazı ülkelere yönelik yeni gümrük tarifesi planları da güvenli liman talebini destekliyor.Tüm bu gelişmeler ışığında gram altının kısa vadede 4 bin 500 TL seviyesini test etme ihtimali yükselmiş durumda.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise A Haber'e şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/altin-tarihi-rekoruna-ulasti-gram-altin-ne-kadar-1098067596.html

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Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), gram altın, i̇slam memiş