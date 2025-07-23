https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bu-iddialar-ortaligi-karistirdi-marstan-ornek-getirme-plani-dunyanin-sonunu-mu-getirecek-1098089621.html

Bu iddialar ortalığı karıştırdı: Mars'tan örnek getirme planı Dünya'nın sonunu mu getirecek?

Bu iddialar ortalığı karıştırdı: Mars'tan örnek getirme planı Dünya'nın sonunu mu getirecek?

Sputnik Türkiye

NASA'nın Mars'tan örnek getirme planı ortalığı karıştırdı. Bazı bilim insanlarına göre, gelecek parça, Kovid-19'dan daha ölümcül bir salgının tüm dünyaya... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T15:00+0300

2025-07-23T15:00+0300

2025-07-23T15:01+0300

yaşam

dünya

nasa

mars

pandemi

büyük felaket

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NASA'nın, Mars yüzeyinden alınan örnekleri Dünya'ya getirme planı ortalığı karıştırdı. Bazı bilim insanlarına göre, Mars'tan gelecek parçaların Kovid-19'dan çok daha ölümcül bir salgına neden olarak dünyadaki yaşamın yok olmasına sebep olabilir.Yakın gelecekte gerçekleşebilirDünya’ya örnek getirme planlarının büyük bir pandemiye yol açabileceği uyarısında bulunan astrobiyolog Barry DiGregorio, bu korkunç senaryonun yakın gelecekte gerçekleşebileceğinin altını çizdi.Ölümcül uzaylı patojenler olabilirMars'tan getirilecek örneklerde ölümcül uzaylı patojenler bulunabileceğini vurgulayan Gregoria, “Mars örnekleri bir pandemiye neden olabilir çünkü Gilbert Levin Viking görevlerinde Mars’ta yaşam keşfetti. Mars’ın çevresel koşulları Dünya’dan çok farklı. Bu koşullara uyum sağlamış yaşam formları bildiğimiz canlılardan tamamen farklı olabilir” dedi. Başka bilim insanlarının da bu fikre karşı olduğunun altını çizen DiGregorio, Dünya'dan Mars'a gönderilen araçların tam anlamıyla strerileze edilmediğini ve dayanıklı mikroorganizmaların Mars'a taşındığını belirtirken, “Mars’a Dünya’nın en dirençli mikroplarını gönderiyoruz. Şimdi de aynı hatayı tersine yapabiliriz. Mars’tan gelen bu mikropları Dünya’ya geri getiriyoruz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/1098004439.html

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