https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/gayrimenkul-sertifikasi-projesi-hayata-geciriliyor-detaylar-yarin-aciklanacak-1098079871.html

Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor: Detaylar yarın açıklanacak

Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor: Detaylar yarın açıklanacak

Sputnik Türkiye

Küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası Projesi'nin detayları yarın açıklanacak. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T11:23+0300

2025-07-23T11:23+0300

2025-07-23T11:23+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

emlak konut

toki̇

murat kurum

gayrimenkul

ev

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Küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriyor. Projenin detayları yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak. Ortak konut projesiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelinin uygulanacağı kaydedildi. Detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak.Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.

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Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, emlak konut, toki̇, murat kurum, gayrimenkul, ev