https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/gayrimenkul-sertifikasi-projesi-hayata-geciriliyor-detaylar-yarin-aciklanacak-1098079871.html
Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor: Detaylar yarın açıklanacak
Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor: Detaylar yarın açıklanacak
Sputnik Türkiye
Küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası Projesi'nin detayları yarın açıklanacak. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T11:23+0300
2025-07-23T11:23+0300
2025-07-23T11:23+0300
ekonomi̇
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
emlak konut
toki̇
murat kurum
gayrimenkul
ev
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Küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriyor. Projenin detayları yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak. Ortak konut projesiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelinin uygulanacağı kaydedildi. Detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak.Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, emlak konut, toki̇, murat kurum, gayrimenkul, ev
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, emlak konut, toki̇, murat kurum, gayrimenkul, ev
Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor: Detaylar yarın açıklanacak
Küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası Projesi'nin detayları yarın açıklanacak.
Küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriyor. Projenin detayları yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelinin uygulanacağı kaydedildi. Detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak.
Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.