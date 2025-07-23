https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/galatasaray-ile-tete-arasinda-uzun-suredir-devam-eden-hukuki-surec-sona-erdi-1098074077.html
Galatasaray ile Tete arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi
Galatasaray ile Tete arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Tete ve kulübü arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi. CAS’taki duruşmada taraflar uzlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T07:47+0300
2025-07-23T07:47+0300
2025-07-23T07:47+0300
spor
galatasaray
tete
cas
fifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074553550_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_02613501d427a3a6568255c76cf6dc8b.jpg
Galatasaray’ın, Brezilyalı futbolcu Tete ve kulübü Şahtar ile yaşadığı hukuki anlaşmazlık çözüme kavuştu. FIFA’da başlayan ve ardından CAS’a taşınan dava süreci, 22 Temmuz 2025 tarihinde tarafların uzlaşmasıyla sona erdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, anlaşma kapsamında Galatasaray’ın ödeyeceği tutarın 1 milyon Euro ile sınırlandırıldığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, süreci daha fazla uzatmadan maddi ve sportif açıdan risk oluşturmadan noktalamış oldu.Galatasaray şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/real-madridde-10-numarali-formanin-sahibi-belli-oldu-1098073052.html
tete
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074553550_0:0:1872:1404_1920x0_80_0_0_d5001cd6c83998a402fe54281fb7cb48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, tete, cas, fifa
galatasaray, tete, cas, fifa
Galatasaray ile Tete arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi
Galatasaray ile Tete ve kulübü arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi. CAS’taki duruşmada taraflar uzlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, davanın kapanması için 1 milyon Euro ödeyecek.
Galatasaray’ın, Brezilyalı futbolcu Tete ve kulübü Şahtar ile yaşadığı hukuki anlaşmazlık çözüme kavuştu. FIFA’da başlayan ve ardından CAS’a taşınan dava süreci, 22 Temmuz 2025 tarihinde tarafların uzlaşmasıyla sona erdi.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, anlaşma kapsamında Galatasaray’ın ödeyeceği tutarın 1 milyon Euro ile sınırlandırıldığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, süreci daha fazla uzatmadan maddi ve sportif açıdan risk oluşturmadan noktalamış oldu.
Galatasaray şu açıklamayı yaptı:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir.
Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."