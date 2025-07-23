https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/gabbardin-yayimladigi-belgelerin-ardindan-beyaz-saraydan-aciklama-trump-ihanet-edenlerin-1098097683.html

Gabbard’ın yayımladığı belgelerin ardından Beyaz Saray'dan açıklama: 'Trump ihanet edenlerin soruşturulmasını istiyor'

Gabbard’ın yayımladığı belgelerin ardından Beyaz Saray'dan açıklama: 'Trump ihanet edenlerin soruşturulmasını istiyor'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın, Obama ile onun döneminden bazı yetkilileri 2016'daki başkanlık seçimleri hakkında soruşturulmasını... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T22:11+0300

2025-07-23T22:11+0300

2025-07-23T22:11+0300

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yaptığı açıklamada, 2016'daki davanın uzun süredir devam eden bir darbe ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin pozisyonlarını zayıflatma girişimi olarak tanımlanabileceğini söyledi.Gabbard, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine sözde müdahalesi hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin 2020 tarihli gizliliği kaldırılmış raporunu yayınlamıştı. Gabbard, Obama'nın çevresindeki bazı yetkililerin Rusya ve Trump aleyhinde suçlamalar yönelterek ihanete varan komplo kurduklarını vurgulamıştı.'Trump soruşturma istiyor'Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, Trump'ın 2016'daki davaya karışan herkesin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını savunduğunu ve hesap verebilirliğin gerekliliğini vurguladığını söyledi.Leavitt, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin gizliliği kaldırılan belgelerin yayımlanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump, ülkemize karşı bu sahtekarlığı sürdüren, ülkemize ve Anayasa'ya ihanet eden herkesin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve hesap vermesini istiyor" dedi.Rusya soruşturmasıDemokratlar, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanması sonrası Rusya ve Cumhuriyetçi lider hakkında karalama kampanyası başlatırken, 2017'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2.5 yıl süren bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Trump'ın suçlu olduğunu gösteren kanıt bulunamamış ve dosya kapatılmıştı.Trump'ın 2. dönemiyle birlikte ise Özel Yetkili Savcı John Durham'ın başkanlığında bir soruşturma açılmış ve 2 kişinin delilleri Trump aleyhinde değiştirdiği tespit edilmiş, söz konusu kişiler suçunu itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/abd-baskani-trump-obamayi-tutukladi-fbi-ajanlarinin-ters-kelepce-yaptigi-videoyu-paylasti-1098040074.html

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