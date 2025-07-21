https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/abd-baskani-trump-obamayi-tutukladi-fbi-ajanlarinin-ters-kelepce-yaptigi-videoyu-paylasti-1098040074.html
ABD Başkanı Trump, Obama'yı 'tutukladı': FBI ajanlarının ters kelepçe yaptığı videoyu paylaştı
ABD Başkanı Trump, Obama'yı 'tutukladı': FBI ajanlarının ters kelepçe yaptığı videoyu paylaştı
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Truth Social’da eski ABD Başkan'ı Barack Obama’nın Oval Ofis’te FBI tarafından tutuklandığını gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:57+0300
2025-07-21T14:57+0300
2025-07-21T14:57+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, 21 Temmuz Pazar günü kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, Barack Obama’nın tutuklandığını gösteren bir yapay zeka (deepfake) videosu paylaştı.Videoda Obama’nın Oval Ofis’te FBI ajanları tarafından diz çökerek kelepçelendiği, turuncu bir tulum giydirildiği ve ardından hapse atıldığı sahneler yer alıyor.Tulsi Gabbard'ın belgeleri: 2016 seçim komplosu mu?Trump’ın bu paylaşımı, eski Kongre üyesi ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yayımladığı belgelerin ardından geldi. Gabbard, 2016 başkanlık seçimleri döneminde Obama’nın Trump’a karşı “haince bir komplo” yürüttüğünü ve seçim sonuçlarını etkilemek için “üretilmiş istihbarat” kullandığını öne sürdü.“Hiç kimse yasaların üstünde değil” mesajıVideonun başlığı, hem Trump hem de Demokrat liderler tarafından sıklıkla kullanılan “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” ifadesiyle paylaşıldı.Deepfake klibin arka planında Village People’ın "YMCA" şarkısı çalarken, Biden ve Pelosi gibi isimlerin aynı sloganı tekrarladığı sahneler yer alıyor.Epstein Belgeleri: Trump’tan gündem değiştirme hamlesi mi?Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta Epstein müşteri listeleri ve gizli belgeleriyle ilgili spekülasyonlar yeniden gündeme gelmişti.ABD Adalet Bakanlığı bu iddiaları yalanlamış olsa da, Trump bir U dönüşü yaparak 2007-08 Florida davasına ait jüri tutanaklarının açılması için mahkeme kararı istedi.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da tüm Epstein belgelerinin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.Kamuoyu tepkili, yapay zeka tartışması derinleşiyorTrump’ın paylaştığı video tamamen dijital olarak üretilmiş, sahte bir içerik olsa da, sosyal medyada milyonlara ulaşarak dezenformasyonun ulaştığı tehlikeli boyutu yeniden gündeme taşıdı.Obama cephesinden veya Demokrat Parti’den konuya ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapılmadı.
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abd, donald trump, barack obama, tulsi gabbard, abd, florida, fbi, truth social, adalet bakanlığı
abd, donald trump, barack obama, tulsi gabbard, abd, florida, fbi, truth social, adalet bakanlığı
ABD Başkanı Trump, Obama'yı 'tutukladı': FBI ajanlarının ters kelepçe yaptığı videoyu paylaştı
Donald Trump, Truth Social’da eski ABD Başkan'ı Barack Obama’nın Oval Ofis’te FBI tarafından tutuklandığını gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir video yayınladı. Video, 2016 seçimlerine ilişkin yeni belgelerin açıklanmasının hemen ardından geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, 21 Temmuz Pazar günü kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, Barack Obama’nın tutuklandığını gösteren bir yapay zeka (deepfake) videosu paylaştı.
Videoda Obama’nın Oval Ofis’te FBI ajanları tarafından diz çökerek kelepçelendiği, turuncu bir tulum giydirildiği ve ardından hapse atıldığı sahneler yer alıyor.
Tulsi Gabbard'ın belgeleri: 2016 seçim komplosu mu?
Trump’ın bu paylaşımı, eski Kongre üyesi ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yayımladığı belgelerin ardından geldi. Gabbard, 2016 başkanlık seçimleri döneminde Obama’nın Trump’a karşı “haince bir komplo” yürüttüğünü ve seçim sonuçlarını etkilemek için “üretilmiş istihbarat” kullandığını öne sürdü.
“Amaç, halkın iradesini yok saymak ve seçilmiş başkanı görevinden uzaklaştırmaktı.” – Tulsi Gabbard
“Hiç kimse yasaların üstünde değil” mesajı
Videonun başlığı, hem Trump hem de Demokrat liderler tarafından sıklıkla kullanılan “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” ifadesiyle paylaşıldı.
Deepfake klibin arka planında Village People’ın "YMCA" şarkısı çalarken, Biden ve Pelosi gibi isimlerin aynı sloganı tekrarladığı sahneler yer alıyor.
Epstein Belgeleri: Trump’tan gündem değiştirme hamlesi mi?
Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta Epstein müşteri listeleri ve gizli belgeleriyle ilgili spekülasyonlar yeniden gündeme gelmişti.
ABD Adalet Bakanlığı bu iddiaları yalanlamış olsa da, Trump bir U dönüşü yaparak 2007-08 Florida davasına ait jüri tutanaklarının açılması için mahkeme kararı istedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da tüm Epstein belgelerinin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.
Kamuoyu tepkili, yapay zeka tartışması derinleşiyor
Trump’ın paylaştığı video tamamen dijital olarak üretilmiş, sahte bir içerik olsa da, sosyal medyada milyonlara ulaşarak dezenformasyonun ulaştığı tehlikeli boyutu yeniden gündeme taşıdı.
Obama cephesinden veya Demokrat Parti’den konuya ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapılmadı.